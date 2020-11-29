Голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает поражать публику неувядаемой красотой в новых фотосессиях. 62-летняя звезда до сих пор работает моделью и не стесняется показывать тело в смелых образах. На этот раз она позировала в обольстительном боди и на каблуках.

Перед фантастической Шэрон Стоун трудно устоять, ведь несмотря на почтенный возраст она имеет невероятный вид и стройную фигуру. Новым фото, опубликованным в инстаграм-профиле, актриса в очередной раз ошарашила 2,3-миллиона подписчиков. В роскошном поместье она позировала в вызывающем наряде, надеть на съемку которое отважится далеко не каждая модель.

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Смелый образ Шэрон Стоун

Мой друг и замечательный стилист Пэрис Либби прислал мне это сегодня. Я не только удивлена, но и благодарна, что до сих пор работаю моделирую в 62 года. Спасибо всем, кто нанял меня в этом году,

- написала Шэрон Стоун.

На фото голливудская знаменитость позировала в элегантном атласном боди черного цвета без бретелек с открытым декольте. Наряд эффектно подчеркивал бюст и хрупкую талию актрисы. Образ дополнили яркие желтые туфли на каблуке с камнями и шелковая рубашка с принтом от известного бренда Dolce & Gabbana. Из аксессуаров звезда выбрала массивный золотой перстень, цепочку на шею, а вот наносить изысканный вечерний макияж не стала, ограничившись базовым набором косметики.

Длинные стройные ножки Шэрон Стоун не скрывала за одеждой, избрав для кадра довольно дерзкую позу. Она села на спинку дорогого дивана, вызывающе расставив ноги и подняв руку вверх. Похоже, в 62 года актриса не имеет никаких комплексов и искренне увлекается собой.



Шэрон Стоун в дерзком боди / Фото Instagram / @sharonstone