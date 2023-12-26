Как правильно ухаживать за денежным деревом, чтобы оно не сбрасывало листву: простые советы

Денежное дерево – популярное комнатное растение. Во-первых, ему не нужен сложный уход. Во-вторых, согласно народным поверьям, толстянка приносит в дом достаток, а также лишает проблем с деньгами.

Однако и с денежным деревом могут возникнуть определенные затруднения. К примеру, оно вдруг начинает сбрасывать свои листики. Специалисты говорят, что это признак того, что растение больное. Кроме того, согласно народным приметам, может привлечь в дом финансовые проблемы.

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Почему толстянка сбрасывает листву

Не спешите паниковать, если увидели, что денежное дерево сбросило 1-2 листика. Это ведь вполне нормально. Дело в том, что растение растет, поэтому со временем нижние листья умирают, а появляются новые.

Однако если денежное дерево начало терять много листочков, то с этим уже нужно что-то делать, ведь растение заболело. Одной из причин является неправильный полив. Недостаточное количество воды приводит к тому, что листья становятся сморщенными и увядшими. А вот из-за чрезмерного полива на них возникают белые точки. Кроме того, начинают гнить корни. Так денежное дерево постепенно умирает.

Уход за денежным деревом / Фото Pixabay

Толстянка любит хорошее освещение в помещении. Поэтому из-за его недостаточного количества может терять листья. Однако следите за тем, чтобы на растение не попадало много солнечных лучей. Ведь тогда листики могут получить ожоги.

Не пренебрегайте подкормкой. Денежному дереву нужна почва, насыщенная питательными веществами. Толстянку хорошо подкармливать специальными удобрениями, которые продаются в магазинах, или теми, которые добавляют в кактусы и суккуленты.

Правильный уход за денежным деревом