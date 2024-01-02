5 советов, которые помогут стимулировать цветение денежного дерева: обязательно соблюдайте их

Согласно народным поверьям, денежное дерево приносит в семью достаток. Поэтому люди часто выбирают толстянку для своего дома. Кроме того, это комнатное растение достаточно неприхотливо в уходе.

Денежное дерево может хорошо расцвести и радовать глаз хозяина дома. Однако для этого за ним нужно тщательно ухаживать, иначе можете не увидеть желаемый результат.

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Что стимулирует цветение денежного дерева

Пересадка растения

Эксперты рекомендуют сразу пересадить толстянку, когда принесете ее из магазина. Следует выбрать горшок, в котором растение сможет хорошо развиваться. Почва не должна быть плотной и не содержать торф. Не забудьте добавить в землю субстрат, имеющий питательные вещества, необходимые денежному дереву.

Пересаживать толстянку лучше всего весной. В дальнейшем это следует делать 1 раз в несколько лет. Ведь со временем растение потребует большего горшка. Выбирайте широкую и неглубокую емкость, удобную для крон денежного дерева.

Засыпьте дно горшка керамзитом, галькой, щебнем или битым кирпичом. Благодаря дренажному слою, корневая система денежного дерева будет дышать свободно. Кроме того, это поможет корням не сгнить. Стоит отметить, что специалисты не советуют поливать толстянку большим количеством воды сразу после пересадки. Поставьте растение в место, находящееся в тени, и только изредка опрыскивайте теплой водой.

Обрезка кроны

Для того чтобы стимулировать цветение денежного дерева, стоит обрезать его крону. Процедуру лучше всего делать весной или летом. Ведь тогда растение активно растет. Обрезка кроны способствует развитию молодых побегов, омолаживает толстянку и предотвращает повреждение веток. Однако помните, что во время одной процедуры необходимо избавляться от малого количества побегов. Так вы сильно не навредите растению.

Добавление удобрений

Подкармливать денежное дерево следует с марта по сентябрь. Ведь именно в этот период оно нуждается в калии и фосфоре. Толстянку необходимо подкармливать 1 раз в 30 дней. Перед тем следует увлажнить землю, чтобы не обжечь корни. Для денежного дерева хорошо подойдет древесная зола. Кроме калия и фосфора, в нем содержатся кальций, магний, сера и марганец.

Уход за денежным деревом / Фото "Язык цветов"

Соответствующие условия

Денежное дерево нужно держать в хорошо освещенной комнате. Однако следует следить за тем, чтобы на листья не попадали прямые солнечные лучи. Лучше всего поставить толстянку в юго-восточной стороне помещения. Как только придет осень, уберите растение из подоконника. Ведь в этот период денежное дерево впадает в состояние покоя. Зимой температура воздуха в комнате не должна превышать 15 градусов. Кроме того, в это время денежному дереву не требуется большое количество света. Следите за тем, чтобы в комнате не было сквозняков и слишком сухо.

Полив растения

Тщательный полив – залог того, что денежное дерево будет хорошо цвести. Летом растение следует поливать тогда, когда земля будет немного влажной – примерно 1 раз в 2 недели. А в другие времена года – когда почва сухая, – где-то 1 раз в месяц, не чаще.

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