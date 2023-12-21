Главные запреты и приметы в День зимнего солнцестояния

21 декабря 2023, 21:00
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Источник:

"УНИАН"

Уже завтра, 22 декабря, мир будет отмечать День зимнего солнцестояния. Согласно народным традициям, этот праздник имеет мощную энергетику. Поэтому следует соблюдать все приметы и запреты, которые с ним связаны.

День зимнего солнцестояния ввел еще Гай Юлий Цезарь. После него ночи будут короче, а дни – длиннее. Это будет продолжаться вплоть до летнего солнцестояния в 2024 году. О главных запретах и приметах солнцеворота расскажет 24 Канал.

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Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния

  • Нельзя устраивать громкие вечеринки.
  • Запрещено употреблять алкогольные напитки и тяжелую пищу.
  • Не следует выходить из дома, лучше проведите день с близкими и родными людьми.
  • Нельзя отказывать в помощи и быть скупым.

Что следует делать в День зимнего солнцестояния

  • Это удачный день, чтобы составить планы на будущее.
  • Необходимо разобраться с мыслями и выбросить ненужные вещи из дома.
  • Следует забыть о старых образах и избавиться от них.
  • Следует обязательно загадать желание, ведь считается, что оно обязательно сбудется.
  • 22 декабря – хорошая дата для того, чтобы украсить елку.

Народные приметы

  • Если вы увидите иней на деревьях, то в следующем году получите хороший урожай ржи и пшеницы.
  • Погода 31 декабря, в канун Нового года, будет такой же, как сегодня.
  • Если днем продержится морозная погода, то ждите снежную зиму.
  • Если упадет дождь, то готовьтесь к тому, что весной будет лить как из ведра.

 

Автор: Марія Примич