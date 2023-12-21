Главные запреты и приметы в День зимнего солнцестояния
21 декабря 2023, 21:00Читати новину українською
Источник:"УНИАН"
Уже завтра, 22 декабря, мир будет отмечать День зимнего солнцестояния. Согласно народным традициям, этот праздник имеет мощную энергетику. Поэтому следует соблюдать все приметы и запреты, которые с ним связаны.
День зимнего солнцестояния ввел еще Гай Юлий Цезарь. После него ночи будут короче, а дни – длиннее. Это будет продолжаться вплоть до летнего солнцестояния в 2024 году. О главных запретах и приметах солнцеворота расскажет 24 Канал.
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Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния
- Нельзя устраивать громкие вечеринки.
- Запрещено употреблять алкогольные напитки и тяжелую пищу.
- Не следует выходить из дома, лучше проведите день с близкими и родными людьми.
- Нельзя отказывать в помощи и быть скупым.
Что следует делать в День зимнего солнцестояния
- Это удачный день, чтобы составить планы на будущее.
- Необходимо разобраться с мыслями и выбросить ненужные вещи из дома.
- Следует забыть о старых образах и избавиться от них.
- Следует обязательно загадать желание, ведь считается, что оно обязательно сбудется.
- 22 декабря – хорошая дата для того, чтобы украсить елку.
Народные приметы
- Если вы увидите иней на деревьях, то в следующем году получите хороший урожай ржи и пшеницы.
- Погода 31 декабря, в канун Нового года, будет такой же, как сегодня.
- Если днем продержится морозная погода, то ждите снежную зиму.
- Если упадет дождь, то готовьтесь к тому, что весной будет лить как из ведра.