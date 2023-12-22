Не делайте этого в День зимнего солнцестояния: будет плохо
День зимнего солнцестояния имел большое значение для наших предков. Потому что в этот день они отмечали начало Нового года.
В День зимнего солнцестояния Солнце находится в самой низкой позиции по отношению к Земле. Поэтому и продолжительность дня самая короткая в год, а ночь – самая длинная. В 2023 году этот день следует ожидать 22 декабря. Какие запреты существуют и что нельзя делать – расскажет 24 Канал.
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Запреты в День зимнего солнцестояния
В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: отмечали старт Нового года. Они считали, что в День зимнего солнцестояния на Землю спускается Молодое Солнце, которое называлось Колядой. В честь Коляды, предки разжигали огонь и готовили обрядовый хлеб в виде солнца.
- Считалось, что в этот день нельзя быть скупым, потому что только щедрые люди будут иметь хороший и счастливый год. Зато жадные – только обретут себе проблемы.
Нельзя проводить этот день в грязном доме. Тогда это привлечет в дом трудности в следующем году.
В этот день не нужно устраивать застолья и забавы. Не самое лучшее решение для такого праздника. Вы можете приготовить легкий ужин для родных и близких, травяной чай и положить на стол орехи, фрукты и сладкие пироги.
- Если кто-то попросит вас о помощи, то отказ будет считаться грехом.
- Любые ссоры или конфликты в этот день нежелательны, потому что только привлечет в дом проблемы.
Народные поверья в День зимнего солнцестояния
- Иней на деревьях в день зимнего солнцестояния свидетельствует о хорошем урожае в следующем сезоне.
- Снежит на Новый год – ожидайте оттепели.
- Предки верили, что какая погода в День зимнего солнцестояния, такую же стоит ожидать 31 декабря.
- Заметили мороз на окнах – зимой будет много снега.
- Наши предки верили: если в этот день погода будет хорошей, то будет идти дождь.
- В День зимнего солнцестояния ясно – значит на Новый год будет облачно.
- Заметили, что птицы находятся в чердаке – вскоре метели.