21 декабря – День зимнего солнцестояния: народные приметы и запреты на праздник

В 2022 году зимнее солнцестояние пришлось на 21 декабря и наступит оно в 23:47 по киевскому времени. Соответственно, именно сегодня в Северном полушарии начинается астрономическая зима, а в Южном полушарии – астрономическое лето.

Во время зимнего солнцестояния в Северном полушарии Солнце наименьшее время остается над горизонтом, занимая самую низкую позицию над горизонтом. В таком положении он пробудет в течение трех дней, затем начнет постепенно подниматься над горизонтом. Срок "солнцестояние" появился именно из-за такого интересного астрономического явления, пишет 24 канал.

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История праздника, связанного с зимним солнцестоянием, тянется еще с древних времен, ведь тогда люди жили в соответствии с солнечными циклами. В верованиях славян Солнце всегда занимало важное место, потому что они понимали, что от солнечного света и тепла зависит жизнь человека на земле. Этот день также считался днем победы света над тьмой и добра над злом.

И в настоящее время День зимнего солнцестояния считается хорошим днем для новых начинаний и больших свершений. В этот период принято составлять новые планы и избавляться от всего ненужного в своей жизни.

Также можно поставить елку дома и красиво украсить ее. Это принесет немного радости и подарит праздничное настроение.

День зимнего солнцестояния – что нельзя делать в праздник / Фото Canva

Зимнее солнцестояние – что нельзя делать

Нужно отказаться от громких гуляний и тяжелой пищи.

Не стоит употреблять алкоголь.

Нельзя отказывать людям в помощи.

Нельзя ссориться и держать обиду в сердце.

Нельзя ходить в грязной одежде и в неубранной квартире.

День зимнего солнцестояния – народные приметы.

Народные поверья в День зимнего солнцестояния