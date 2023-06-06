День журналиста в Украине: как появился этот праздник и кто его установил

День журналиста – это праздник, посвященный работникам медийной сферы. Этим днем отмечается роль журналистики в обществе и ее влияние на формирование сознания и граждан. В Украине есть своя интересная история этого праздника.

День журналиста был введен с целью подчеркнуть значимость свободы слова, независимости СМИ и важности профессиональных стандартов. Праздник отмечают работники разных средств массовой информации – газет, радио, телевидения, журналов, а также онлайн-медиа. 24 Канал расскажет историю установления Дня журналиста в Украине.

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История Дня журналиста в Украине

Дату праздника выбрали 6 июня, ведь именно в этот день 1992 года Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов.

День журналиста установили в Украине в 1994 году и. Тогдашний президент Украины Леонид Кравчук издал указ, чтобы поддержать идею делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.

Есть и другие не менее важные праздники, связанные с журналистикой. К примеру, День военного журналиста Украины (16 февраля), День памяти украинских журналистов (16 сентября, посвященный исчезновению Георгия Гонгадзе), Всемирный день свободы прессы (3 мая).

Стоит отметить, что в условиях полномасштабного вторжения России в Украину тысячи журналистов ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы собрать необходимую информацию. Нередко исполнение профессиональных обязанностей заканчивается трагически, поэтому журналистику считают одной из самых опасных профессий в мире.

За данным Комитета защиты журналистов, в 2022 году в разных странах мира погибло по крайней мере 67 работников СМИ. Часть смертей связана с освещением войны России против Украины. В частности, по меньшей мере 15 журналистов убили с начала полномасштабного вторжения РФ, 13 из которых выполняли свои профессиональные обязанности.