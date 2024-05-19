Какой религиозный праздник 19 мая: чью память христиане чтят сегодня

Сегодня, 19 мая, почитается память святых женщин-мироносиц. Праздник не имеет фиксированной даты, ведь отмечается во второе воскресенье после Пасхи. Традиционно верующие идут в церковь и молятся Богородице, чтобы быть здоровыми.

Считается, что мироносицы помогают женщинам, которые исповедуют христианскую веру, справляться со всеми жизненными трудностями и находить выход из сложных ситуаций. Подробнее о празднике читайте в материале LifeStyle 24.

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День святых женщин-мироносиц

Известно, что женщин-мироносиц было семь: Мария Магдалина, сестры Лазаря – Марфа и Мария, Иоанна, Соломия, Мария Клеопова и Сусанна. Однако считается, что на самом деле их больше. Христианки до последнего были верны Иисусу Христу. Женщины первыми узнали, что Господь воскрес, ведь тогда пришли к его гробу, чтобы смазать тело миром. Хорошие новости им сообщил ангел. Впоследствии о том, что произошло, узнали и другие.

Что нельзя делать

Нельзя оскорблять женщин и ссориться с ними.

Запрещено сквернословить, сплетничать и злиться.

В этот день не стоит тяжело работать.

Народные приметы

Если утром будет роса, то ждите теплую погоду.

Если услышите пение соловья, то хорошо расцветет сад.

Сильный гром – к богатому урожаю.

Что еще отмечают

Ежегодно на 19 мая приходится Всемирный день семейного врача. Их работа очень важна и ценна, без нее невозможно представить современную жизнь. Поэтому поздравим сегодня всех причастных с профессиональным праздником.

Также в это воскресенье отмечается Международный день борьбы с гепатитом. Праздник был введен в 2008 году Международным альянсом по борьбе с гепатитом. Сегодня традиционно информируют людей об этой болезни.