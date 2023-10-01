День защитников и защитниц Украины: картинки-поздравления для наших Героев

В это воскресенье Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравьте тех, кто уже более 19 месяцев полномасштабной войны защищает родную землю от российских захватчиков.

Второй раз наше государство отмечает этот важный праздник в условиях полномасштабной войны. Однако впервые в новую дату – 1 октября. 24 Канал собрал картинки-поздравления с Днем защитников и защитниц Украины. Так что быстрее выбирайте и поздравляйте наших Героев.

К слову С Днем защитников и защитниц Украины: лучшие поздравления в прозе и стихах

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

В 09:00 1 октября вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг погибших, защищая наше государство и народ от российского агрессора. Вечная память и слава Героям!

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины / Картинка с сайта Минобороны

С Днем защитников и защитниц Украины / Из открытых источников

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / Коллаж 24 Канала

С Днем защитников и защитниц Украины / Amazing Ukraine

Картинка-поздравление / Фото из открытых источников



Поздравления / Из открытых источников

С Днем защитников и защитниц Украины / Из открытых источников