День защитников и защитниц Украины: картинки-поздравления для наших Героев
В это воскресенье Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравьте тех, кто уже более 19 месяцев полномасштабной войны защищает родную землю от российских захватчиков.
Второй раз наше государство отмечает этот важный праздник в условиях полномасштабной войны. Однако впервые в новую дату – 1 октября. 24 Канал собрал картинки-поздравления с Днем защитников и защитниц Украины. Так что быстрее выбирайте и поздравляйте наших Героев.
К слову С Днем защитников и защитниц Украины: лучшие поздравления в прозе и стихахОбратите внимание! В 09:00 1 октября вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг погибших, защищая наше государство и народ от российского агрессора. Вечная память и слава Героям!
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины
С Днем защитников и защитниц Украины / Amazing Ukraine
Поздравления / Из открытых источников