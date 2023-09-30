Россия уже более полутора лет ведет полномасштабную войну против Украины. Тысячи смелых мужчин и женщин встали на защиту страны от врага, отдавая свои жизни. Но День защитника и защитниц появился еще быстрее. Что этому предшествовало – знает 24 Канал.

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История праздника Дня защитника и защитниц

После выхода из Советского Союза, Украина, как и другие страны СССР, отмечала День защитника Отечества 23 февраля. Впрочем, все изменилось в 2014 году, потому что Россия оккупировала украинский Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей. Поэтому в обществе возникла необходимость ввести другую дату этого праздника в контексте событий современности.

В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко установил празднование Дня защитника Украины 14 октября. Таким образом, чествовать Героев начали в одну дату с Днем украинского казачества и День Украинской Повстанческой Армии. Праздник стал государственным, поэтому у украинцев был выходной.

Известно, что в 2021 году действующий президент Владимир Зеленский внес изменения в закон. Так что название праздника дополнили – День защитника и защитниц Украины. Это сделали для того, чтобы установить гендерное равенство: для празднования не только воинов-мужчин, но и женщин.

Уже с 2023 года День защитника и защитниц Украины будем отмечать 1 октября, а не 14. Это связано с реформой церковного календаря. Касается такое изменение и других праздников – Дня украинского казачества и Дня Украинской Повстанческой Армии. Таким образом, в один день будем чествовать Героев как прошлого, так и настоящего.

Также президент Зеленский анонсировал минуту молчания в этот день. 1 октября в 9 утра вся Украина остановится: акция состоится на главных площадях и улицах городов. Давайте приобщаться к чествованию Героев, ведь они отдали самое дорогое – свои жизни ради независимости Украины.