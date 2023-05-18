День вышиванки во время войны: происхождение и традиции украинского праздника

Вышиванка – это традиционная украинская национальная одежда, отличающаяся особым вышивками на рубашках, блузах и другой одежде. День вышиванки – хороший праздник, когда люди одевают свои вышитые рубашки, чествуя украинскую культуру и традиции.

День вышиванки В Украине традиционно отмечают в третий четверг мая. Праздник объединяет людей вокруг общего интереса к украинской культуре и подчеркивает значение традиционной национальной одежды. Какая история и традиции Дня вышиванки – подскажет 24 Канал.

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История Дня вышиванки в Украине

День вышиванки – новый праздник в Украине, ведь его утвердили только в 2006 году. К тому времени студентка Черновицкого национального университета имени Федьковича Леся Воронюк предложила своим одногруппникам, кто имеет вышиванки, прийти в какой-то день на пары в национальной одежде.



Леся Воронюк / Фото Газета "Версия"

Такое предложение нашло отзыв, и некоторые ребята присоединились к этой акции. Хотя это не являлось массовым явлением. Таким образом, и провели первый День вышиванки, только со временем ставший широко распространенным.

По рассказам студентов, преподаватели имели разное отношение к этому событию. Отдельные педагоги также оделись в вышитые рубашки, а другие утверждали, что это только студенческая идея, которая глобально ничего не изменит.

Уже через год идею надеть вышиванки подхватили другие учебные заведения Черновцы, а уже в 2008 году начали присоединяться другие украинские города. До 2014 года День вышиванки начали отмечать украинцы в Канаде, США, Италии, Германии, Франции и Португалии.

Традиции праздника

Главной традицией Дня вышиванки является одевание вышитых рубашек или других вышитых элементов одежды. Таким образом люди отмечают украинскую культуру, традиции и поддерживают родное мастерство.

или других вышитых элементов одежды. Таким образом люди отмечают украинскую культуру, традиции и поддерживают родное мастерство. В некоторых городах проводят вышиванковые парады, где люди в национальной одежде гуляют по улицам и показывают свои наряды.



Парад вышиванок в Украине / Фото Родис