День вышиванки во время войны: происхождение и традиции украинского праздника
Вышиванка – это традиционная украинская национальная одежда, отличающаяся особым вышивками на рубашках, блузах и другой одежде. День вышиванки – хороший праздник, когда люди одевают свои вышитые рубашки, чествуя украинскую культуру и традиции.
День вышиванки В Украине традиционно отмечают в третий четверг мая. Праздник объединяет людей вокруг общего интереса к украинской культуре и подчеркивает значение традиционной национальной одежды. Какая история и традиции Дня вышиванки – подскажет 24 Канал.
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История Дня вышиванки в Украине
День вышиванки – новый праздник в Украине, ведь его утвердили только в 2006 году. К тому времени студентка Черновицкого национального университета имени Федьковича Леся Воронюк предложила своим одногруппникам, кто имеет вышиванки, прийти в какой-то день на пары в национальной одежде.
Леся Воронюк / Фото Газета "Версия"
Такое предложение нашло отзыв, и некоторые ребята присоединились к этой акции. Хотя это не являлось массовым явлением. Таким образом, и провели первый День вышиванки, только со временем ставший широко распространенным.
По рассказам студентов, преподаватели имели разное отношение к этому событию. Отдельные педагоги также оделись в вышитые рубашки, а другие утверждали, что это только студенческая идея, которая глобально ничего не изменит.
Уже через год идею надеть вышиванки подхватили другие учебные заведения Черновцы, а уже в 2008 году начали присоединяться другие украинские города. До 2014 года День вышиванки начали отмечать украинцы в Канаде, США, Италии, Германии, Франции и Португалии.
Традиции праздника
- Главной традицией Дня вышиванки является одевание вышитых рубашек или других вышитых элементов одежды. Таким образом люди отмечают украинскую культуру, традиции и поддерживают родное мастерство.
- В некоторых городах проводят вышиванковые парады, где люди в национальной одежде гуляют по улицам и показывают свои наряды.
Парад вышиванок в Украине / Фото Родис
- В День вышиванки проводят разнообразные праздничные мероприятия, такие как фестивали, концерты, ярмарки и выставки, посвященные украинской вышивке. Это напоминает значение вышивки в культуре и национальном самоопределении.
- Социальные сети в этот день переполнены фотографиями людей в вышиванках, используя хештеги, связанные с праздником. Это популяризирует украинскую вышивку и объединяет людей, которые делятся своей любовью к украинской культуре.