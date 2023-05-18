День вишиванки в Україні традиційно відзначають у третій четвер травня. Свято об'єднує людей навколо спільного інтересу до української культури та підкреслює значення традиційного національного одягу. Яка історія та традиції Дня вишиванки – підкаже 24 Канал.

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Історія Дня вишиванки в Україні

День вишиванки – досить нове свято в Україні, адже його затвердили лише у 2006 році. На той час студентка Чернівецького національного університету імені Федьковича Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам, хто має вишиванки, прийти якогось дня на пари у національному одязі.



Леся Воронюк / Фото Газета "Версія"

Така пропозиція знайшла відгук, і деякі хлопці й дівчата долучились до цієї акції. Хоча це не було масовим явищем. Таким чином, і провели перший День вишиванки, що тільки з часом став широко поширеним.

За розповідями студентів, викладачі мали різне ставлення до цієї події. Окремі педагоги також одягнулись у вишиті сорочки, а інші – стверджували, що це тільки студентська ідея, яка глобально нічого не змінить.

Уже через рік ідею одягти вишиванки підхопили інші навчальні заклади Чернівців, а вже у 2008 році почали приєднуватися інші українські міста. До 2014 року День вишиванки почали відзначали українці у Канаді, США, Італії, Німеччині, Франції та Португалії.

Традиції свята

Головною традицією Дня вишиванки є одягання вишитих сорочок або інших вишитих елементів одягу. Таким чином, люди відзначають українську культуру, традиції та підтримують рідну майстерність.

або інших вишитих елементів одягу. Таким чином, люди відзначають українську культуру, традиції та підтримують рідну майстерність. У деяких містах проводять вишиванкові паради, де люди у національному одязі гуляють вулицями та показують свої вбрання.



Парад вишиванок в Україні / Фото Родіс