День вишиванки в Україні традиційно відзначають у третій четвер травня. Свято об'єднує людей навколо спільного інтересу до української культури та підкреслює значення традиційного національного одягу. Яка історія та традиції Дня вишиванки – підкаже 24 Канал.
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Історія Дня вишиванки в Україні
День вишиванки – досить нове свято в Україні, адже його затвердили лише у 2006 році. На той час студентка Чернівецького національного університету імені Федьковича Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам, хто має вишиванки, прийти якогось дня на пари у національному одязі.
Леся Воронюк / Фото Газета "Версія"
Така пропозиція знайшла відгук, і деякі хлопці й дівчата долучились до цієї акції. Хоча це не було масовим явищем. Таким чином, і провели перший День вишиванки, що тільки з часом став широко поширеним.
За розповідями студентів, викладачі мали різне ставлення до цієї події. Окремі педагоги також одягнулись у вишиті сорочки, а інші – стверджували, що це тільки студентська ідея, яка глобально нічого не змінить.
Уже через рік ідею одягти вишиванки підхопили інші навчальні заклади Чернівців, а вже у 2008 році почали приєднуватися інші українські міста. До 2014 року День вишиванки почали відзначали українці у Канаді, США, Італії, Німеччині, Франції та Португалії.
Традиції свята
- Головною традицією Дня вишиванки є одягання вишитих сорочок або інших вишитих елементів одягу. Таким чином, люди відзначають українську культуру, традиції та підтримують рідну майстерність.
- У деяких містах проводять вишиванкові паради, де люди у національному одязі гуляють вулицями та показують свої вбрання.
Парад вишиванок в Україні / Фото Родіс
- У День вишиванки проводять різноманітні святкові заходи, такі як фестивалі, концерти, ярмарки та виставки, присвячені українській вишивці. Це нагадує про значення вишивки в культурі та національному самовизначенні.
- Соціальні мережі у цей день переповнені фотографіями людей у вишиванках, використовуючи хештеги, пов'язані зі святом. Це популяризує українську вишивку та об'єднує людей, які діляться своєю любов'ю до української культури.