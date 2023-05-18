День вышиванки: 5 неожиданных фактов об украинском наряде, которые вы могли не знать

Сегодня в Украине и во всем мире отмечают традиционный праздник – День вышиванки, который выпадает на третий четверг мая. Украинцы в этот день одевают вышиванку, а соцсети пестрят красивыми фото. Но знаете ли вы интересные факты о традиционной украинской одежде?

День вышиванки – это довольно новый праздник. Его предложила отмечать украинская писательница и сценаристка Леся Воронюк в 2006 году. Ее вдохновил знакомый, постоянно носивший вышитую рубашку.

Интересно День вышиванки 2023: символизирующие орнаменты на рубашках.

Впоследствии этот праздник приобрел всеукраинский масштаб и распространился на весь мир.В День вышиванки обязательно покрасуйтесь в национальной украинской одежде и узнайте больше о традициях вышивки. И помните, что гордиться украинским – это модно!

Интересные факты о вышиванку

1. Модный Франко в вышиванке

В XIX веке писатель Иван Франко начал сочетать вышиванку с европейским костюмом, основав таким образом своеобразную моду. Современники рассказывали: "Где бы он ни появлялся, непременно привлекал внимание своим пиджаком и вышитой рубашкой".

Вышиванок у великого украинца было много – в основном дарили друзья со всей Украины. Франко сумел привить теплую любовь к традиционным украинским нарядам и своим детям. Кстати, на 20-гривневой купюре Франко изображен в вышиванке.



Франко ввел моду на ношение вышиванки с пиджаком / Фото из соцсетей

2. Оберег от зла

Вышиванки всегда были не просто одеждой, но и настоящим оберегом – они "защищают" своих владельцев от всего злого. Именно поэтому рубашки украшают узорами на рукавах, воротниках и подоле так, чтобы рисунок касался тела.

В древности люди верили, что из-за этих мест, где одежда перестает прикрывать тело, к ним может подступиться зло. Кроме того, вышивать рубашки нельзя было с плохими мыслями.

3. Вышиванка может "рассказать", откуда человек

Орнаменты и техники украшения одежды настолько уникальны, что за рубашкой можно понять, из какого региона происходит ее владелица или владелец.

Теперь специалисты насчитывают примерно 300 швов, выполняемых на основе 20 техник. Наиболее популярны гладь, низ, крестик, сеть, бегунец, плетение, колосковый шов, узелки, шнурочок, крученый шов, выкалывание и т.д.



Вышиванки разных регионов Украины / Инфографика 24 канала

Интересно, что сегодня наиболее распространены вышиванки белого цвета. А, например, вышиванки черного цвета в старину одевали исключительно мужчины. Синие вышитые рубашки было принято одевать женщинам, которые уже не планировали рожать.

4. Вышивать крестиком начали недавно

Традиционная вышивка крестиком на самом деле сравнительно новая, она появилась только в середине XIX века. До этого технику использовали только как соединительный элемент, например, при переходе от одного ряда вышивания к другому.

Сначала вышивка крестиком получила распространение в городах и при панских имениях. Однако впоследствии дошла и до деревень.



Крестиком вышивать рубашки начали в XIX веке / ub.ua

5. Вышиванка – в мировых трендах

Вышитая рубашка уже давно стала популярным трендом не только в Украине, но с началом полномасштабного вторжения ее стали чаще носить за границей.

Интересно, что элементы украинских этномотивов использовали известные мировые бренды как Dior, Gucci, Valentino. В 2015 году американский Vogue опубликовал статью, в которой назвал украинскую вышиванку одним из главных трендов сезона.

Среди поклонников украинской традиционной одежды – Мэй Маск, Франк Петер Вильде, Деми Мур, Кэтрин Зета-Джонс, певица Адель, королева Летиция, Максима и многие другие. Больше о том, кто из мировых знаменитостей одевал вышиванку – читайте здесь.