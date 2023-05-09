День вышиванки 2023: дата и история этого праздника в Украине

День вышиванки имеет много интересных обычаев. В этот день украинцы одевают традиционную национальную одежду – вышиванки. Праздник отражает богатство украинского народа и его историю.

В День вышиванки украинцы одевают национальную одежду. Он символизирует многолетние традиции и самоидентификацию. Праздник имеет патриотический характер. Когда в Украине будут праздновать День вышиванки в 2023 году – подскажет 24 Канал.

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Когда День вышиванки 2023 в Украине

День вышиванки в Украине каждый год отмечают в третий четверг мая. В этом году праздник придется на 18 мая. Его начали в 2006 году в поддержку традиционной украинской одежды и чествования национальной культуры.



С Днем вышиванки / Фото Pon.org.ua

Событие является не только национальным, но и международным, поскольку его отмечают украинцы, проживающие в разных странах мира. Она напоминает о важности сохранение национальной идентичности и культурных традиций

Учитывая военное время, сейчас в Украине в День вышиванки не проходит никаких празднований. Ранее проводили дефиле вышиванок, ярмарки, концерты и другие массовые мероприятия. Присоединиться к празднику очень просто: нужно одеть вышиванку или любую другую одежду с украинской вышивкой.

История Дня вышиванки в Украине

Акцию "Всемирный день вышиванки" инициировала студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

Сначала вышиванку одели несколько десятков студентов и преподавателей факультета, впрочем, ежегодно количество принять участие в акции росло. Сейчас День вышиванки отмечают миллионы людей как в Украине, так и за границей.

В этот праздник украинцы одевают вышитую одежду и идут в ней на работу или на учебу. В этом заложена большая национальная идея. Украинцы в День вышиванки демонстрируют собственную самоидентификацию и национальный код.