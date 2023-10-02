Международный день врача: лучшие картинки-поздравления с праздником

2 октября отмечается международный день врача. В этот день поздравляйте родных, друзей и знакомых, посвятивших свою жизнь служению человеческому здоровью.

Этот день призван для того, чтобы подчеркнуть неоценимый вклад врачей в жизнь людей, пишет 24 канал.

Смотрите также Как назвать девочку, родившуюся в октябре

Именно они лечат нас, помогая избавиться от всяческих заболеваний. Каждому из нас следует выразить свою благодарность и благодарность работникам здравоохранения, которые каждый день рискуют и прилагают максимум усилий для спасения других.

Врач – это одна из самых ответственных профессий. Каждый день врачи спасают жизнь не только мирному населению, но и нашим военным. Они подвергают себя опасности ради спасения других, поэтому своим трудом они также приближают нас к победе.

Международный день врача был утвержден по инициативе ВОЗ ООН и Международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ". Он был создан для того, чтобы почтить работу врачей всех специализаций и уровней.

Редакция 24 Канала выражает огромную благодарность тем, кто занимается врачебным делом. Поблагодарите и вы врачей за их работу поздравлением в картинках или стихах

Поздравления с Днем врача в стихах

День медицинского работника

Это, действительно, праздник всенародный.

В честь людей, в чьих руках

Священное дело, благородное!

Здоровье нации, народа –

Государственное дело нелегкое,

Но это дело от века

Есть сущность и медработника!

***

Желаю крепкого здоровья

Благополучия, семейного уюта,

Неиссякаемой энергии. Пусть профессиональный успех

сопровождает все ваши начинания,

пусть судьба будет щедрой на добро и радость.

Счастья вам, изобилия, творческого воодушевления и оптимизма!

Поздравления с Днем врача в картинках



Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest