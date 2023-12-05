Международный день волонтера: подборка теплых поздравлений в картинках

Каждый год 5 декабря мир отмечает Международный день волонтера. Праздник ввела Организация Объединенных Наций 17 декабря 1985 ради экономического и социального развития.

Волонтерское движение началось давно – в 20-х годах XX века. Тогда молодежь во Франции захотела помочь восстановить ферму, пострадавшую во время Первой мировой войны. Поэтому парни и девушки создали волонтерский проект, отмечает 24 Канал.

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В Международный день волонтера важно привлекать людей к безвозмездному добровольному труду. В Украине волонтерская деятельность началась уже давно. Однако активно развилась во время Революции Достоинства, оккупации Крыма Россией и нападения России на восток страны.

Сейчас, когда уже второй год идет полномасштабное вторжение России в Украину, волонтеры не перестают работать ни на минуту. Они собирают средства для военных, для людей, пострадавших во время войны, для переселенцев и беженцев. Украинцы закупают автомобили, лекарства, амуницию для ребят и девушек на фронте.

Во время войны России против Украины к волонтерской деятельности присоединились много детей. Малыши плетут сетки, собирают деньги на каски, бронежилеты и дроны для военных. Украинские волонтеры сдают кровь для раненых защитников и готовят еду, которую затем увозят на фронт.

К Международному дню волонтера 24 Канал подготовил поздравления в картинках. Поблагодарите всех людей, которые помогают приближать нашу победу.

Международный день волонтера: поздравления в картинках

Международный день волонтера / Фото joypup

Международный день волонтера / Фото АрмияInform

Международный день волонтера / Фото "Факты"

Международный день волонтера / Фото Telegraf

Международный день волонтера / Фото "УНИАН"

Международный день волонтера / Фото "Факты"

Международный день волонтера / Фото "Чистые сердцем"