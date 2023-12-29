Какой сегодня праздник – 29 декабря: почему нельзя рассматривать себя в зеркале
Сегодня, 29 декабря, христиане вспоминают Вифлеемских младенцев. В мире отмечают международный день виолончели.
Иисус Христос – Спаситель человечества родился в период правления царя Ирода в Вифлееме. Он приказал волхвам (магам) найти малого Иисуса. Им удалось это сделать, однако к царю они уже не вернулись. Какая была реакция Ирода и какие приметы существуют в этот день – расскажет 24 Канал.
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После этого Ирод решил лишать жизни всех новорожденных в Вифлееме до двух лет. Этот приказ повлек за собой смерть 14 тысяч детей. Впрочем, Иисуса им уничтожить не удалось. Ведь незадолго до убийства младенцев Ангел явился Иосифу и посоветовал им бежать в Египет. В ту же ночь Иосиф, Дева Мария и сын Иосифа Иаков отправились в Египет, где жили до смерти Ирода.
Сейчас на горе Синай, где они жили, построили монастырь святой Екатерины. Он расположен между Египтом и Израилем. Монахи монастыря верят, что в этом месте часто бывает Господь.
Сами младенцы, рожденные в Вифлееме, оказались первыми мучениками при Иисусе Христе. В дальнейшем считалось, что мученики, отдавшие жизнь за христианскую веру, становились "чистыми душами" – то есть с детской душой.
29 декабря День ангела отмечает Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария.
Приметы на 29 декабря
- Иней на улице 29 декабря свидетельствует, что в ближайшее время будет тепло.
- Наши предки заметили, если в этот день низко плывут облака, то будет холодно.
- Если снег лежит близко к забору – это не очень хорошая примета. Это значит, что летом не будет урожая.
- Морозы 29 декабря являются признаком того, что до Крещения будет холодно.
Что нельзя делать 29 декабря
- Не рекомендуется одеваться сегодня в красный цвет. Также нежелательно рассматривать себя в зеркале, потому что можете привлечь невзгоды.
- Не выходите в этот день из дома, особенно в лес. Есть риск заблудиться.
- Запрещается ремонтировать обувь, убирать, забивать гвозди. Любая физическая работа в этот день нежелательна.
- Однако полностью лениться 29 декабря тоже не стоит. Нужно встать немного раньше и начать все дела.
- Плохой идеей будет говорить с родными через порог. Говорят, что это привлекает нечистую силу.
День в Украине и мире
29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных сил. Праздник был введен еще в 2010 году и приурочен к созданию прессслужбы Минобороны. Тогда в Украине впервые появился военный пресс-секретарь. Такая должность подразумевает оперативное информирование граждан о ситуации на фронте. Таким праздником мы чествуем профессиональную деятельность работников этой сферы.
29 декабря также в мире празднуют Международный день виолончели. Это изысканный музыкальный инструмент, игра на котором завораживает каждого. Нередко до этого праздника проводятся тематические концерты, на которых можно насладиться звуками виолончели. В 2023 году День виолончели отмечают в пятницу.