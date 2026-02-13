Если планируете именно такой формат празднования, далее в материале 24 Канала рассказываем, что надеть, чтобы было и стильно, и комфортно.

К теме Блэкаут не испортит праздник: как быстро собраться на День святого Валентина без света

Празднование дома – не повод отказываться от красивого образа. Даже для романтического ужина в уютной атмосфере можно выбрать лаконичное и стильное платье. Беспроигрышный вариант – черное платье: оно всегда выглядит элегантно и уместно. Об этом отметили на сайте Gepur. Дома можно позволить себе и мини.

Если черный кажется слишком классическим, присмотритесь к красным, бордовым или синим оттенкам.

Свидание на День Валентина дома / Фото с Pinterest

Альтернатива платью – блуза или топ в сочетании с юбкой или любимыми брюками. Домашний формат дает больше свободы: никаких свитеров и пальто – только то, в чем вам действительно удобно.

Для тех, кто стремится к максимуму уюту, идеальным решением станет красивая пижама: атласный комплект, нежная ночная рубашка или костюм-кимоно. Такой образ выглядит по-домашнему, но одновременно празднично.

Варианты домашней одежды / Фото с Pinterest

Что лучше не надевать на День святого Валентина дома?