Как сделать макияж, чтобы поразить любимого: 4 идеи ко Дню святого Валентина

В День Валентина каждая девушка хочет быть особенной и неповторимой. Традиционно влюбленные пары уходят на свидание и проводят 14 февраля в романтической атмосфере. Поэтому подобрать удачный праздничный стиль является важной задачей.

Макияж – необходимый элемент, дополняющий общий образ. Однако только удачно подобранный макияж способен подчеркнуть индивидуальную красоту: выделить преимущества и скрыть недостатки. 24 канал подобрал лучшие идеи для макияжа, чтобы потрясающе выглядеть в День святого Валентина.

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Природный макияж

Природность и натуральность остается актуальной в этом году. Однако для того, чтобы выглядеть идеально, нужно знать секреты ухода за собой.

Чтобы получить эффект естественности, сначала выровняйте тон кожи. Это можно сделать с помощью легкого основания: пудры или тонального крема. Тогда подчеркните контуры бровей и губ. Выбирайте помаду спокойных тонов или можно воспользоваться бесцветным блеском для губ.

В естественном макияже выразительность глаз следует подчеркнуть тушью или матовыми тенями. Кроме того, по желанию нанесите легкую румяну.



Идея природного макияжа / Фото Pinterest

Выразительный акцент на губах

Чтобы выглядеть ярко на День святого Валентина стоит выделить губы. Для этого выберите красную и розовую цветовую палитру помады для губ.

Блестящие губы обязательно привлекут внимание вашего любимого. Коралловый, вишневый, пурпурный, бордовый, малиновый, красно-горячий – это те цвета, которые подчеркнут любой образ ярким акцентом.



Идея макияжа с красными губами / Фото Pinterest

Изысканные стрелки

Стрелки – это тот тип макияжа для глаз, который актуален всегда. Кроме того, черные стрелки подчеркивают взгляд и придают ему соблазнительность и элегантность.

Тип стрелки следует подбирать в соответствии с особенностями глаз. Наиболее популярны "кошачий взгляд", египетские, классические, толстые и тонкие. Кроме того, можно поэкспериментировать и нарисовать цветные стрелки.



Макияж с черными стрелами / Фото Pinterest

Макияж смоки-айс

Для тех, кто планирует свидание вечером, можно выбрать смоки-айс. Этот тип макияжа идеально подойдет к маленькому черному платью или костюму. Смоки-айс способен подчеркнуть женственность образа и придать выразительности глазам.

Макияж часто выполняют в темных оттенках теней, растушевываемых вокруг глаз. Хотя можно наносить светлые и теплые цвета, дополняя их легкой стрелкой.



Макияж смоки-айс / Фото Pinterest

Автор: Ольга Бомко