День основания Украинской повстанческой армии: история и картинки-поздравления с праздником

В этом году 14 октября в Украине отмечают 80-ю годовщину основания Украинской повстанческой армии. УПА – армия, которая боролась за целостность и независимость Украины. Также в этот день отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.

Украинские повстанцы в праздник Покрова Пресвятой Богородицы шли в церковь на служение и освящали свое оружие. Также просили о защите в борьбе против врагов, отмечает 24 канал.

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История Дня Украинской повстанческой армии

Существование УПА – это одно из величайших явлений в истории Украины в 20 веке. Воины не только боролись за Украину, но и без колебаний жертвовали свою жизнь ради нее.

Согласно постановлению УЦРБ от 30 мая 1947 считается, что 14 октября 1942 является днем основания Украинской повстанческой армии. Полевой старшина Сергей Качиньский (под псевдонимом "Остап") сформировал первый отдел УПА в городе Сарны, а с 1943 года подразделения ОУН(б) стали официально называться «Украинской повстанческой армией». В ряды армии входили добровольцы, которые имели националистские взгляды и хотели, чтобы Украина была независимой.

История Дня создания УПА / Фото "Эспрессо Запад"

Следует добавить, что воины УПА 14 октября праздновали День оружия.

Интересным фактом является то, что известное нам военное подземное сооружение с вентиляционным отверстием под названием "тайка" основала именно УПА. Там воины, не выходя из нее, могли прожить несколько месяцев. За период существования УПА было создано около 10 тысяч таких тайников, в которых размещались госпитали, оружие, типографии и даже швейные цеха. Обычно их строили в лесу или маскировали в деревенских избах.

Картинки-поздравления с Днем основания УПА

День УПА картинки-поздравления / Фото "Украинский институт национальной памяти"

Картинки-поздравления с Днем основания УПА / Фото "Укринформ"

Поздравления в картинках с Днем основания УПА / Фото "Голос Сокальщины"

Картинки с Днем создания УПА / Фото из открытых источников

День УПА картинки-поздравления 2022 / Фото "Служба внешней разведки Украины"