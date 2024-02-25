Альтернатива 8 Марта: что известно о Дне украинской женщины и когда его праздновать

25 февраля украинцы отмечают 153 годовщину со дня рождения Леси Украинки. Сегодня предлагают праздновать также День украинской женщины, однако пока дата не является официальной.

Международный женский день, который отмечают во многих странах 8 марта, это не праздник, а выдающаяся дата, когда стоит вспомнить о культурных, политических и социальных достижениях женщин и их борьбе, пишет LifeStyle 24. И в СССР поработали над тем, чтобы акцент изменился с феминистических ценностей на большевистские нарративы.

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День украинской женщины – что это за праздник

Из-за советского веяния этого дня как праздника "цветов и красоты" и т.д. ряд народных депутатов предложили сформировать собственные важные даты.

В частности, прошлого года в феврале в Верховной Раде создали законопроект об отмене 8 Марта, 1 и 9 мая и введении украинских альтернатив, которые могли бы быть государственными выходными после завершения военного положения.

Вместо майских праздников – День рождения Тараса Шевченко и День матери. Тогда как аналогом 8 Марта предложили сделать 25 февраля – День украинской женщины – в честь даты рождения Леси Украинки.

Является ли День украинской женщины официальным

Законопроект зарегистрировали в парламенте, однако его обработка продолжается. Поэтому День украинской женщины пока является неофициальным праздником. Продолжаются и дискуссии по поводу "женских праздников": действительно ли стоит отменять Международный день борьбы за права женщин, или стоит каждый раз напоминать о настоящих корнях этой даты и ее истории.

В прошлом году украинцы также имели возможность высказаться в Дії по поводу отмены 8 марта. Большинство хотели оставить эту дату выходным. И напомним, что из-за военного положения в 2024 году 8 марта – рабочий день.