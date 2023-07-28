Как появился праздник День Украинской Государственности: должен знать каждый

28 июля мы празднуем не только День крещения Киевской Руси, но и День Украинской Государственности.

Это совершенно новый праздник, которому всего год. Его установил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа 2021 во время торжеств к 30 годовщине независимости Украины. Какая история Дня Украинской Государственности – знает 24 Канал.

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История Дня Украинской Государственности

День Украинской Государственности ввели на официальном уровне, чтобы окончательно утвердить историю нашего государства и защитить национальные интересы.

Недаром праздник выпадает именно на 28 июля, ведь в этот день мы празднуем День крещения Киевской Руси Владимиром Великим. Это был мудрый киевский князь, принявший такое решение, чтобы улучшить отношения с мощной Византией и другими европейскими странами.



Владимир Большой / Фото My Ukraine

Дата свидетельствует, что Украина – наследница Киевской Руси, которой уже 1035 лет. Этот факт также развенчивает все мифы и фейки о единстве украинского и русского народов. Это очень важно для украинцев, ведь мы приняли обычаи, культуру, традиции именно от Киевской Руси.

История государства Украины начинается с Киевской Руси, которая стала одним из самых больших и влиятельных образований в Восточной Европе. Ее основали в IX веке и с тех пор развивалось как великое государство с богатой культурой и торговыми связями с другими странами.



Киевская Русь / Фото Discover

Современная Украина является наследницей других государственных образований. Речь идет о:

Галицко-Волынское княжество;

Украинское казачье государство;

Украинская Народная Республика;

Западноукраинскую Народную Республику;

Украинское государство гетмана Павла Скоропадского;

Карпатская Украина.

Цель Дня Украинской Государственности – подтвердить родство между современными украинцами и предками, которые не одно столетие создавали Украинское государство. Такое событие дает понимание потомкам, сколько испытаний прошли наши предки, чтобы у нас была современная Украина.

Теперь праздник приобрело новое значение, ведь Украина уже почти полтора года достойно противодействует полномасштабной российской агрессии и почти 10 лет от наступления РФ на Донбассе. Свобода дается большой ценой – жизнями лучших сыновей и дочерей Украины. Так что поддерживаем Вооруженные Силы Украины и помогаем всем, чем можем.