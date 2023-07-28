Це абсолютно нове свято, якому лише рік. Його встановив президент України Володимир Зеленський 24 серпня 2021 року під час урочистостей до 30 річниці незалежності України. Яка історія Дня Української Державності – знає 24 Канал.

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Історія Дня Української Державності

День Української Державності ввели на офіційному рівні, щоб остаточно утвердити історію нашого державотворення та захистити національні інтереси.

Недарма свято припадає саме на 28 липня, адже у цей день ми святкуємо День хрещення Київської Русі Володимиром Великим. Це був мудрий київський князь, який прийняв таке рішення, аби покращити стосунки з потужною Візантією та іншими європейськими країнами.



Володимир Великий / Фото My Ukraine

Дата засвідчує, що Україна – спадкоємиця Київської Русі, якій вже 1035 років. Цей факт також розвінчує всі міфи та фейки про єдність українського та російського народів. Це дуже важливо для українців, адже ми перейняли звичаї, культуру, традиції саме від Київської Русі.

Історія держави України починається з Київської Русі, яка стала однією з найбільших і найвпливовіших утворень у Східній Європі. Її заснували у IX столітті, і відтоді розвивалася як велика держава з багатою культурою й торговими зв'язками з іншими країнами.



Київська Русь / Фото Discover

Сучасна Україна є спадкоємицею інших державних утворень. Йдеться про:

Галицько-Волинське князівство;

Українську козацьку державу;

Українську Народну Республіку;

Західноукраїнську Народну Республіку;

Українську Державу гетьмана Павла Скоропадського;

Карпатську Україну.

Мета Дня Української Державності – підтвердити спорідненість між сучасними українцями та предками, які не одне століття створювали Українську державу. Така подія дає розуміння нащадкам, скільки випробувань пройшли наші пращури, аби ми мали сучасну Україну.

Зараз свято набуло нового значення, адже Україна вже майже півтора року гідно протидіє повномасштабній російській агресії та майже 10 років загалом від наступу РФ на Донбасі. Свобода дається великою ціною – життями найкращих синів і доньок України. Тож підтримуємо Збройні Сили України та допомагаємо усім, чим можемо.