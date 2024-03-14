С Днем украинского добровольца: трогательные и искренние поздравления в прозе, стихах
Добровольцы – люди, которые десять лет назад стали на защиту нашего государства. Ведь Россия вероломно вторглась на восток Украины, затем оккупировала Крым, а уже в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение.
Сегодня поздравляем украинских защитников и защитниц с праздником. Гордимся вами и невероятно благодарим. Пусть Господь всегда оберегает, возвращайтесь живыми. По случаю Дня украинского добровольца LifeStyle 24 собрал искренние поздравления в прозе и стихах.
Кстати Спасибо, что защищаете: невероятные поздравления в картинках с Днем украинского добровольца
День украинского добровольца: поздравления в стихах
З відважним днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Удача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
***
Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!
***
Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!
І вся країна вклонилася тобі!
Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!
Не змінюйся на цій війні!
Ти сміливий, хоробрий чемпіон,
З'явився в березні таки на полігон.
Дітей і матерів ти захищав,
На смерть під кулями й в день, й в ніч стояв.
Велика ти людина, я радий, що ти є,
Не кожен зможе боронити так своє!
***
Розстріляні мрії, спустошені сни,
Волає зруйнований схід,
Посланці добра, добровольці весни,
Ідуть в небезпечний похід.
На сході просякнута смертю земля.
Розсіяне сонце між хмар,
У корчах – повітря, будівля, поля
Гнітить невблаганний тягар.
Несуть добровольці свій хрест на плечах,
В бою не шкодують життя,
Долають смертельний згорьований шлях,
Щоб мали ми всі майбуття!
***
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
День украинского добровольца: поздравления в прозе
Поздравляю всех украинских добровольцев, которые напоминают, что именно мы должны отстаивать благосостояние и счастье нашей страны. Пусть вам не приходится сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!
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С Днем добровольца! Вы – наша гордость и лучший цвет нации. Крепкого здоровья, силы духа и новых побед для нашей славной Украины! Низкий вам поклон и искренняя благодарность за преданность и неравнодушие.
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Поздравляем добровольцев Украины с их праздником. Спасибо вам, герои! Желаем здоровья, мудрости, успехов. Чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже. Мы все ждем вас дома живыми и здоровыми. Мира, любви и счастья вам!
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Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
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С Днем украинского добровольца! Спасибо за то, что защищаете украинскую землю от врагов. Вы, герои Украины, приняли бой и выстояли. Искренне поздравляем с этим праздником. Пусть ваш дух всегда остается стойким, а тело облетают вражеские пули. Желаю, чтобы как можно скорее пришел мир!