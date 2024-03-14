С Днем украинского добровольца: трогательные и искренние поздравления в прозе, стихах

Добровольцы – люди, которые десять лет назад стали на защиту нашего государства. Ведь Россия вероломно вторглась на восток Украины, затем оккупировала Крым, а уже в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение.

Сегодня поздравляем украинских защитников и защитниц с праздником. Гордимся вами и невероятно благодарим. Пусть Господь всегда оберегает, возвращайтесь живыми. По случаю Дня украинского добровольца LifeStyle 24 собрал искренние поздравления в прозе и стихах.

Кстати Спасибо, что защищаете: невероятные поздравления в картинках с Днем украинского добровольца

День украинского добровольца: поздравления в стихах

З відважним днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Удача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

День украинского добровольца / Фото Pizza Veterano

***

Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!

І вся країна вклонилася тобі!

Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!

Не змінюйся на цій війні!

Ти сміливий, хоробрий чемпіон,

З'явився в березні таки на полігон.

Дітей і матерів ти захищав,

На смерть під кулями й в день, й в ніч стояв.

Велика ти людина, я радий, що ти є,

Не кожен зможе боронити так своє!

***

Розстріляні мрії, спустошені сни,

Волає зруйнований схід,

Посланці добра, добровольці весни,

Ідуть в небезпечний похід.

На сході просякнута смертю земля.

Розсіяне сонце між хмар,

У корчах – повітря, будівля, поля

Гнітить невблаганний тягар.

Несуть добровольці свій хрест на плечах,

В бою не шкодують життя,

Долають смертельний згорьований шлях,

Щоб мали ми всі майбуття!

***

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

День украинского добровольца / Фото Украинский институт национальной памяти, Даниил Шамкин

День украинского добровольца: поздравления в прозе

Поздравляю всех украинских добровольцев, которые напоминают, что именно мы должны отстаивать благосостояние и счастье нашей страны. Пусть вам не приходится сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!

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С Днем добровольца! Вы – наша гордость и лучший цвет нации. Крепкого здоровья, силы духа и новых побед для нашей славной Украины! Низкий вам поклон и искренняя благодарность за преданность и неравнодушие.

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Поздравляем добровольцев Украины с их праздником. Спасибо вам, герои! Желаем здоровья, мудрости, успехов. Чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже. Мы все ждем вас дома живыми и здоровыми. Мира, любви и счастья вам!

День украинского добровольца / Фото Херсонская областная военная администрация

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Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

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С Днем украинского добровольца! Спасибо за то, что защищаете украинскую землю от врагов. Вы, герои Украины, приняли бой и выстояли. Искренне поздравляем с этим праздником. Пусть ваш дух всегда остается стойким, а тело облетают вражеские пули. Желаю, чтобы как можно скорее пришел мир!