День украинского добровольца: история и значение праздника

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Именно в этот день в 2014 году сформировался первый добровольческий батальон на полигоне в Новой Петровке, состоявший из 500 бойцов Самообороны Майдана.

Постановление о памятной дате Верховная Рада приняла 17 января 2017 года. С тех пор 14 марта чествуют мужество и героизм защитников, добровольно ушедших защищать независимость и территориальную целостность Украины, пишет 24 Канал.

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История и значение Дня украинского добровольца

В Украине потребность в дополнительных военных формированиях возникла в 2014 году. Ведь тогда началось враждебное наступление русских войск на украинские земли. Поэтому первые 500 добровольцев собрались на полигоне в Новой Петровке, чтобы отправиться на восток и защитить ее целостность.

Таким образом была восстановлена Национальная гвардия Украины, которая сначала сформировала два батальона добровольцев. Первый батальон был под руководством генерал-майора Сергея Кульчицкого. Военный погиб в мае того же года.

Второй резервный батальон был создан в апреле 2014 года. Обе группы участвовали в военных операциях в Славянске и Краматорске. Позже первые формирования добровольцев получили название Батальон оперативного назначения НГУ имени Сергея Кульчицкого.



История и значение Дня украинского добровольца / Фото Pinterest

Впоследствии образовались другие батальоны. В первый год российско-украинской войны (2014 – 2015 годы) в боевых действиях на Востоке приняли участие 40 добровольческих тактических подразделений, воевавших вместе с профессиональными военными. В частности, некоторые из них стояли на защите Донецкого аэропорта.

В 2014 году добровольцы не имели государственного обеспечения, потому самостоятельно организовывались в военные батальоны.

Добровольцы сформировали полноценную боеспособную армию и стали крепким щитом страны. Поэтому благодаря им удалось сдержать продвижение российских войск на другие территории Украины. Во время полномасштабной войны России против Украины тысячи добровольцев воюют на фронте и защищают суверенитет нашего государства.



День украинского добровольца 2023: значение праздника / Фото Canva