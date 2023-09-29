В День учителя: лучшие поздравления для преподавателей и педагогов в стихах
Школа, колледж, университет и другие образовательные учреждения занимают значимое место в жизни каждого человека. Так, люди, которые работают в этой сфере – учителя, преподаватели, педагоги, также сильно влияют на будущее поколение. Поэтому каждый год в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя.
Ученики традиционно поздравляют педагогов в пятницу, в последний рабочий день перед праздником. По случаю Дня Учителя 24 Канал подготовил подборку поздравлений для учителей, преподавателей и педагогов. Искренние пожелания с профессиональным праздником – ищите дальше.
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Поздравления для преподавателей и педагогов в стихах
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Примите поздравления искренние, от души
С профессиональным праздником, учителя!
Уроки пусть проходят на ура,
Пусть любит, уважает детвора.
Душевных сил, сил и тепла,
Чтобы каждый миг ярким был.
Пусть школа будет, как второй дом,
Чтоб уютно и хорошо было в нем!
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Вдохновения желаю в нелегкой работе,
Чтобы хорошо родило обучение зерно.
Чтобы крылья юношеские в свободном полете
Всегда помнили ваше тепло.
Желаю ежедневных и силы, и терпения,
И улыбок искренних в глазах, и на устах.
Пусть не угасает науки горения
Ведь будущее в ваших руках.
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Приносит осень праздник на крыльях
С рябины золотым ожерельем.
С букетами приходят учителя
В сиянии астр и багровом падолисте.
Всемирный день путешествует по земле,
Онлайн работают уверенно все ученики.
В вайбере листают страницы
С учителем, как всегда, неразлучны.
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Пусть будет мудрость, учитель, твоя
Для меня откровением на будущее.
Потому что ты похож на настоящего героя,
Потому что дистанционно с учениками всегда на связи!
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С профессиональным праздником поздравляем,
Вдохновение и терпение желаем.
Чтобы ученики всегда уважали,
Творческие идеи вас не покидали.
Чтобы результаты труда поражали,
Никогда вы не скучали.
Пусть зарплата поднимается,
Вам добро сторицей возвращается.
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Поздравляем вас с профессиональным праздником,
Желаем счастья и здоровья много!
Для вас сегодня улыбки, поздравления,
Лучшие, самые искренние пожелания,
Ярких цветов нежное разнообразие
И солнца блеск, и небес ясная голубизна!
Поздравление с Днем учителя-2023 / Canva
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С профессиональным праздником педагогов
Учителей большой семьи!
Мудростью благодарим вас,
Поздравления в мире всему несется.
Ибо умелые вы руководители,
Развивайтесь быстро и ежедневно.
Почтение вам пусть будет навеки,
Будьте в жизни благословенны!
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Да будет прекрасным, счастливым этот праздник,
Желаем крепкого здоровья много,
Вам благодарны за человечность, труд, знания,
Сердечное тепло и всего познания.
Желаем счастья, богатства, изобилия,
Пусть будет в жизни вашей все в порядке!
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Учитель, педагог — призвание,
Вы выбрали в жизни его,
Не менять пожелаю
Вам это решение свое.
В праздник ваш профессиональный
Терпения желаю вам и сил,
Здоровья, преданности делу,
Вдохновения, хороших перспектив.