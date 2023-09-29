В День учителя: лучшие поздравления для преподавателей и педагогов в стихах

Школа, колледж, университет и другие образовательные учреждения занимают значимое место в жизни каждого человека. Так, люди, которые работают в этой сфере – учителя, преподаватели, педагоги, также сильно влияют на будущее поколение. Поэтому каждый год в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя.

Ученики традиционно поздравляют педагогов в пятницу, в последний рабочий день перед праздником. По случаю Дня Учителя 24 Канал подготовил подборку поздравлений для учителей, преподавателей и педагогов. Искренние пожелания с профессиональным праздником – ищите дальше.

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Поздравления для преподавателей и педагогов в стихах

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Примите поздравления искренние, от души

С профессиональным праздником, учителя!

Уроки пусть проходят на ура,

Пусть любит, уважает детвора.



Душевных сил, сил и тепла,

Чтобы каждый миг ярким был.

Пусть школа будет, как второй дом,

Чтоб уютно и хорошо было в нем!

***

Вдохновения желаю в нелегкой работе,

Чтобы хорошо родило обучение зерно.

Чтобы крылья юношеские в свободном полете

Всегда помнили ваше тепло.

Желаю ежедневных и силы, и терпения,

И улыбок искренних в глазах, и на устах.

Пусть не угасает науки горения

Ведь будущее в ваших руках.

***

Приносит осень праздник на крыльях

С рябины золотым ожерельем.

С букетами приходят учителя

В сиянии астр и багровом падолисте.

Всемирный день путешествует по земле,

Онлайн работают уверенно все ученики.

В вайбере листают страницы

С учителем, как всегда, неразлучны.

***

Пусть будет мудрость, учитель, твоя

Для меня откровением на будущее.

Потому что ты похож на настоящего героя,

Потому что дистанционно с учениками всегда на связи!

***

С профессиональным праздником поздравляем,

Вдохновение и терпение желаем.

Чтобы ученики всегда уважали,

Творческие идеи вас не покидали.

Чтобы результаты труда поражали,

Никогда вы не скучали.

Пусть зарплата поднимается,

Вам добро сторицей возвращается.

***

Поздравляем вас с профессиональным праздником,

Желаем счастья и здоровья много!

Для вас сегодня улыбки, поздравления,

Лучшие, самые искренние пожелания,

Ярких цветов нежное разнообразие

И солнца блеск, и небес ясная голубизна!



Поздравление с Днем учителя-2023 / Canva

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С профессиональным праздником педагогов

Учителей большой семьи!

Мудростью благодарим вас,

Поздравления в мире всему несется.

Ибо умелые вы руководители,

Развивайтесь быстро и ежедневно.

Почтение вам пусть будет навеки,

Будьте в жизни благословенны!

***

Да будет прекрасным, счастливым этот праздник,

Желаем крепкого здоровья много,

Вам благодарны за человечность, труд, знания,

Сердечное тепло и всего познания.

Желаем счастья, богатства, изобилия,

Пусть будет в жизни вашей все в порядке!

***

Учитель, педагог — призвание,

Вы выбрали в жизни его,

Не менять пожелаю

Вам это решение свое.

В праздник ваш профессиональный

Терпения желаю вам и сил,

Здоровья, преданности делу,

Вдохновения, хороших перспектив.