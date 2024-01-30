Подборка красивых поздравлений в картинках с Днем Трех Святителей

В прошлом году Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому сегодня отмечается День Трех Святителей: Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова.

По традиции, люди идут в церковь и просят у святых семейного счастья, взаимопонимание, счастья, изобилия и здоровья. Интересно, что 30 января нельзя ругать детей, иначе они постоянно не будут слушаться родителей. Однако стоит вынести старую обувь за порог, чтобы привлечь в семью благополучие.

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По случаю праздника 24 Канал публикует подборку поздравлений в картинках. Сохраняйте прекрасные открытки, чтобы отправить их родным, друзьям и знакомым. Искренне желаем всем спокойного и удачного дня!

День Трех Святых: поздравления в картинках

Поздравления с Днем Трех Святых / Фото vitannya.in.ua

Поздравления с Днем Трех Святых / Фото vitannya.in.ua

Поздравления с Днем Трех Святых / Фото Telegraf

Поздравления с Днем Трех Святых / Фото Telegraf

Поздравления с Днем Трех Святых / Фото из открытых источников

Поздравление с Днем Трех Святых / Коллаж 24 Канала