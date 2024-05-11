День равноапостольных Кирилла и Мефодия: невероятные поздравления в картинках

06:00

По новому церковному календарю 11 мая почитается память равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ранее этот праздник приходился на 24 мая. Известно, что братья создали первый славянский алфавит и перевели на славянский язык Псалтырь и Евангелие.