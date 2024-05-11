День равноапостольных Кирилла и Мефодия: невероятные поздравления в картинках
По новому церковному календарю 11 мая почитается память равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ранее этот праздник приходился на 24 мая. Известно, что братья создали первый славянский алфавит и перевели на славянский язык Псалтырь и Евангелие.
Поэтому ежегодно вместе с этим праздником также отмечается День славянской письменности и культуры. Соответствующий указ издал президент Украины 17 сентября 2004 года. Поздравления в картинках подготовил LifeStyle 24.
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День святых Кирилла и Мефодия: картинки-поздравления
Украинцы, искренне поздравляем вас! Сохраняйте замечательные картинки из нашей подборки, чтобы отправить их сегодня всем друзьям, знакомым и родным.