День великомученицы Екатерины, который отмечают в понедельник, 7 декабря, в народе называют "днем женской судьбы". В этот день девушки с помощью гаданий узнают свою будущую судьбу.

Что известно о святой Екатерине

Святая Екатерина родилась в 287 году и была дочерью знатного правителя египетского города Александрия. В юности она прославилась красотой, получила образование, жила в богатстве и имела много претендентов на ее руку. После учения старца-Пустынника, который вручил Екатерине икону Богоматери с младенцем Христом и призвал сохранять чистоту, она приняла крещение, сообщает 24 канал.

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По церковным преданиям, тогда девушке явилась Дева Мария и протянула перстень в ознаменование духовной помолвки.

17-летняя Екатерина вступилась перед императором Максимианом за христиан, которых в то время приносили в жертву языческим кумирам, но властитель решил подвергнуть саму девушку ужасным пыткам через колесование. Когда мученица подошла к орудию казни, ангел разбил его вдребезги. Екатерина приняла смерть через отрубание головы. По легенде, из ее ран вместо крови вытекло молоко.



7 декабря празднуют великомученицы Екатерины

Мощи святой Екатерины находятся в монастыре ее имени на горе Синай в Египте. Считается, что великомученица является покровительницей учителей, образованных людей. В народе святую считают покровительницей женщин, невест и беременных.

Поэтому те, кто ищут свою любовь, в этот день должны пойти в церковь и помолиться перед Екатериной. Чтобы продолжить свой род, девушкам надо в церкви поставить 3 свечи.

На иконах святую Екатерину изображают с короной, книгой, пальмовой ветвью, знаком мученичества на колесе с шипами и иногда с мечом.

Что нельзя делать на Екатерины

Нельзя физически работать, ремонтировать, шить и строить. На столе в этот день не могут стоять молочные и мясные блюда. На Екатерины нельзя употреблять алкоголь. Беременным женщинам сегодня нельзя работать. Если придерживаться этого правила – святая Екатерина поможет облегчить роды.

Приметы в день Екатерины