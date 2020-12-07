День святой Екатерины: что нельзя делать в этот день
День великомученицы Екатерины, который отмечают в понедельник, 7 декабря, в народе называют "днем женской судьбы". В этот день девушки с помощью гаданий узнают свою будущую судьбу.
Что известно о святой Екатерине
Святая Екатерина родилась в 287 году и была дочерью знатного правителя египетского города Александрия. В юности она прославилась красотой, получила образование, жила в богатстве и имела много претендентов на ее руку. После учения старца-Пустынника, который вручил Екатерине икону Богоматери с младенцем Христом и призвал сохранять чистоту, она приняла крещение, сообщает 24 канал.
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По церковным преданиям, тогда девушке явилась Дева Мария и протянула перстень в ознаменование духовной помолвки.
17-летняя Екатерина вступилась перед императором Максимианом за христиан, которых в то время приносили в жертву языческим кумирам, но властитель решил подвергнуть саму девушку ужасным пыткам через колесование. Когда мученица подошла к орудию казни, ангел разбил его вдребезги. Екатерина приняла смерть через отрубание головы. По легенде, из ее ран вместо крови вытекло молоко.
7 декабря празднуют великомученицы Екатерины
Мощи святой Екатерины находятся в монастыре ее имени на горе Синай в Египте. Считается, что великомученица является покровительницей учителей, образованных людей. В народе святую считают покровительницей женщин, невест и беременных.
Поэтому те, кто ищут свою любовь, в этот день должны пойти в церковь и помолиться перед Екатериной. Чтобы продолжить свой род, девушкам надо в церкви поставить 3 свечи.
На иконах святую Екатерину изображают с короной, книгой, пальмовой ветвью, знаком мученичества на колесе с шипами и иногда с мечом.
Что нельзя делать на Екатерины
- Нельзя физически работать, ремонтировать, шить и строить.
- На столе в этот день не могут стоять молочные и мясные блюда.
- На Екатерины нельзя употреблять алкоголь.
- Беременным женщинам сегодня нельзя работать. Если придерживаться этого правила – святая Екатерина поможет облегчить роды.
Приметы в день Екатерины
- Ясная погода на Катерину – будет морозная зима;
- Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря);
- Если человек родился 7 декабря, то его талисманом является Оникс;
- Оттепель и туман 7 декабря предвещают морозы через 10 дней;
- Снег выпал на сухую землю – зимний путь встанет, и следующий год будет неурожайным;
- Коровы трясут задними ногами – ждите похолодания;
- Круги вокруг Луны предвещают мороз;
- Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга;
- Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.
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