Трогательные поздравления в картинках с Днем святого Валентина: подборка, созданная с любовью
Ежегодно 14 февраля отмечается День святого Валентина. Сегодня вокруг царит атмосфера романтики, а люди признаются друг другу в любви и обмениваются подарками, которые выбирали с особым трепетом.
Интересно, что история этого праздника окутана тайнами. Однако, по легендам, День влюбленных начали праздновать благодаря раннехристианскому мученику и епископу итальянского города Терни Валентину, передает LifeStyle 24.
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Дело в том, что Валентин проводил тайные венчания, когда Римской империей правил Клавдий II. Ведь последний был против того, чтобы солдаты женились, потому что якобы из-за этого они теряют свою силу. Впоследствии, а именно 14 февраля, святого Валентина казнили.
Ко Дню всех влюбленных мы подготовили замечательные поздравления в картинках. Пусть эти красивые открытки согреют своим теплом ваших близких людей.