День святого Валентина 2023: история возникновения и традиции романтического праздника

Ежегодно, 14 февраля во всем мире отмечают один из самых романтичных праздников – День святого Валентина. Оно имеет интересную историю и определенные традиции и правила, которые пытаются придерживаться люди. Детальнее о празднике любви – читайте дальше в материале.

В День влюбленных не только обмениваются подарками и пишут любовные признания на открытках-валентинках, но и чествуют святого Валентина. Его в христианстве считают покровителем любви и брака, отмечает 24 Канал.

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История возникновения Дня святого Валентина

По одной из самых распространенных версий, когда-то жил христианский священник Валентин во времена правления Клавдия II Готского. Император запретил своим воинам жениться, чтобы это не мешало им воевать. Однако Валентин тайно их венчал, рискуя своей жизнью. За это он был арестован и арестован.

История Дня святого Валентина и традиций праздника / Фото из открытых источников

Во время ареста Валентин оздоровил слепую приемную дочь охранявшего его офицера. После этого вся семья офицера приняла христианство. Узнав об этом, император приказал отсечь голову Валентину.

Самое интересное, что перед своей казнью Валентин написал письмо девушке, которую исцелил и успел в нее влюбиться. Само письмо было подписано: "От твоего Валентина". Так что считается, что именно так появилась традиция писать любовные записки – "валентинки".

В римско-католической церкви официально святого Валентина считается покровителем людей, страдающих нервными заболеваниями, а не покровителем влюбленных. Его часто изображают на иконах в одежде епископа или священника, оздоровляющего юношу от эпилепсии.

История и традиции Дня святого Валентина 2023 / Фото из открытых источников

Традиции празднования Дня святого Валентина

Главные цвета Дня влюбленных – красный и розовый.

Главный символ Дня святого Валентина – красное сердце. Именно в такой форме принято дарить открытки — валентинки. Содержание открытки может быть разным: простое "Я люблю тебя" или романтический стих.

Существует традиция кроме валентинок дарить сладости, цветы и плюшевых мишек. Такие сюрпризы можно делать не только любимым, но и друзьям, коллегам или родным. Дарить что-то дорогое необязательно, ведь считается, что подарок, сделанный своими руками, становится своеобразным амулетом, сохраняющим нежность и любовь.

Есть интересное поверье, согласно которому первый мужчина, встретившийся девушке 14 февраля, должен быть ее Валентином независимо от его желания.

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В Украине День святого Валентина начали отмечать в 90-х годах. Сначала он больше всего нравился молодежи, а сейчас его празднуют люди всех поколений. Поскольку это прекрасный повод признаться в любви всем тем, кто ценен для вас.

Сейчас, из-за войны в Украине многие любимые находятся далеко друг от друга. Поэтому День святого Валентина – это прекрасная возможность сказать слова любви, поднять ей настроение, внушить надежду на скорую встречу человеку, которого искренне любите.