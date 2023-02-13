Для тех, кого любишь: варианты валентинок на День святого Валентина 2023

14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Хотя к нам этот праздник пришел совсем недавно, но в Украине уже появилось множество традиций, связанных с Днем влюбленных. В праздник принято дарить разные интересные подарки, проводить время вместе и подписывать валентинки словами любви.

Валентинки могут быть разных форм и отличаться между собой дизайном и наполнением. Вы можете подарить их не только любимым, но и всем тем, кого вы любите. Ведь даря валентинку, вы выражаете свои глубокие чувства, отмечает 24 Канал.

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Идеи валентинок на День влюбленных

Декор для дома – валентинки

Главный мотив каждой валентинки – это красное сердце. Так что вы можете украсить свой дом интересным декором ко Дню Валентина. К примеру, это может быть гирлянда из текстильных сердечек, которую можно повесить над рабочим столом или сделать атрибутом для фотосессии в стиле Love Story.

Идеи валентинок​ на День святого Валентина 2023 / Фото Crafta

Также можно вырезать бумажные валентинки разных размеров и собрать их в гирлянду. Ею можно украсить двери, окна или мебель.

День Валентина – идеи валентинок / Фото из открытых источников

Валентинки на прищепках – тоже оригинальный способ поздравить с Днем Валентина.

День святого Валентина 2023 - варианты валентинок / Фото Pexels

Валентинки в формате открыток.

Всегда приятно получать валентинку, сделанную своими руками. Ее можно сделать из любых материалов, главное здесь – это креативность и аккуратность.

День влюбленных 2023 – идеи валентинок / Фото Joy Pup

Валентинка-закладка

Для тех, кто увлекается книгами, можно сделать тематическую закладку ко Дню Святого Валентина, которая в то же время может исполнить роль валентинки.

Интересные идеи валентинок на День Валентина / Фото Lydi Out Loud

Цветы в форме сердца

Романтичной и трогательной валентинкой будут цветы в коробке формы сердца. Этот сюрприз подарит хорошие эмоции не только в День влюбленных и подойдет в любой другой день.

Варианты валентинок на День святого Валентина / Фото из открытых источников

Также в такую цветочную композицию в формате валентинки можно добавить сладости.

День святого Валентина 2023 – идеи валентинок / Фото