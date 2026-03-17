Сегодня – День святого Патрика 2026: празднуют ли его в Украине
- Статья рассказывает о Дне святого Патрика, его историю, традиции и то, как этот праздник празднуют в Украине.
- Особенностью является то, что праздник приобретает популярность в Украине, где его сочетают с благотворительными инициативами, демонстрируя культурную связь и поддержку с ирландским народом.
Ежегодно 17 марта мир отмечает День святого Патрика. Этот ирландский праздник символизирует приход весны, искреннюю радость и несокрушимость духа.
Этот день объединяет людей разных национальностей вокруг идеи доброжелательности, веселья и уважения к культурным традициям. Подробнее об истории и традициях Дня святого Патрика – рассказало издание History.
Празднуют ли в Украине День святого Патрика?
День святого Патрика не является государственным праздником в Украине. Впрочем, с каждым годом его празднование становится все более популярным среди украинцев. Ведь для многих это отличный повод поднять настроение и почувствовать единство с европейской культурой.
В крупных украинских городах, в частности в Киеве и Львове, подготовку к празднику начинают заранее. Традиционно крупнейшими центрами празднования становятся ирландские пабы и артклубы. Заведения готовят специальное "зеленое" меню, где можно попробовать тематические напитки и традиционные ирландские блюда. Кроме этого, горожане посещают выступления фолкгрупп, исполняющих живую музыку с ирландскими мотивами, и мастер-классы по энергичным народным танцам.
Что интересно, течение последних лет ирландская община и международные партнеры часто сочетают празднования с благотворительными инициативами в поддержку Украины. Надевая что-то зеленого цвета, люди выражают свою симпатию к народу Ирландии, который, как и украинцы, ценит свободу и собственную идентичность.
История и традиции Дня святого Патрика
- Мало кто знает, но Патрик не был ирландцем по происхождению. Он родился в конце IV века в римской Британии в богатой семье. Однако в 16-летнем возрасте его жизнь сильно изменилась. Тогда юношу похитили ирландские пираты и продали в рабство. Именно в эти тяжелые времена одиночества Патрик обратился к молитве и укрепил свою веру.
- После того, как ему удалось сбежать из плена и вернуться домой, Патрик отправился в Ирландию, но уже как миссионер. Он посвятил остаток своей жизни тому, чтобы принести христианство кельтским племенам, которые в то время исповедовали язычество. Согласно легендам, Патрик использовал обычный трилистник клевера, чтобы объяснить ирландцам идею Святой Троицы. Благодаря его умению сочетать местные традиции с новой верой, он стал самым почитаемым святым на острове, замечает Britannica.
- Известно, что Патрик умер 17 марта около 461 года. Впрочем, празднование этого дня в современном формате появилось значительно позже и далеко за пределами Ирландии. Так, первые парады в честь святого на самом деле прошли в Америке в XVIII веке, когда ирландские солдаты и эмигранты пытались найти способ поддержать свой национальный дух вдали от дома. Именно в США праздник приобрел тот размах и веселье, которые мы видим сегодня.
- Впоследствии, в XIX – XX веках, День святого Патрика стал популярным среди ирландской диаспоры в Канаде, Австралии и Великобритании.