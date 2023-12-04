День Святого Николая 2023: когда класть подарки под подушку в этом году – как появилась традиция

Когда-то родители клали детям подарки под подушку в ночь с 18 на 19 декабря. Однако 1 сентября 2023 ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому теперь Святой Николай будет приходить к малышам раньше.

Уже через несколько дней малыши проснутся утром и обрадуются желанным игрушкам и сладостям. Когда же в этом году класть подарки под подушку, знает 24 Канал.

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Когда класть подарки на Николая 2023

По традиции родители, как и прежде, кладут подарки ночью – когда дети спят. Однако, в этом году это нужно делать в ночь с 5 на 6 декабря. Эмоции, которые близкие излучают утром, не могут сравниться ни с чем.

Однако обмениваться подарками можно и в течение дня. Поскольку День Святого Николая – не только детский праздник, но и взрослый. Поэтому коллеги по работе, друзья и родственники тоже делают друг другу сюрпризы. В этот день главное быть неравнодушным и позаботиться о людях, которых любишь и ценишь.

Святой Николай / Фото "Караван историй"

Как появилась традиция дарить подарки

По легендам, Николай вырос в христианской семье. Родители с детства учили его любить и уважать других людей, а также помогать нуждающимся. Когда мама и папа Николая умерли, то оставили большое наследство. Он сразу отдал свое состояние на благотворительность.

Святой Николай всю свою жизнь помогал людям, особенно детям. Приносил еду, теплые вещи, сладости и игрушки в детские дома. Однако приходил Николай только ночью, чтобы его никто не увидел. Впоследствии люди догадались, кто оставляет им подарки. Поэтому Николая избрали на должность епископа.