Когда в мире празднуют День святого Николая: интересные традиции в разных странах на этот день

Совсем скоро День святого Николая – праздник, которого с нетерпением ждут дети во всем мире. Ведь именно в этот день они находят подарки под подушкой.

По легендам, святой Николай происходил из богатой христианской семьи. Поэтому когда вырос, стал очень щедрым человеком. Николай помогал нуждающимся, но делал это тайно. Время от времени приносил им в дома еду, тёплые вещи, игрушки. Сегодня 24 Канал расскажет о том, как и когда отмечают День святого Николая в мире.

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День святого Николая в разных странах

В большинстве своем люди из разных стран мира отмечают День святого Николая 6 декабря. Однако в Албании, Греции, Сербии и Болгарии этот праздник выпадает на 5 декабря. Интересно, что там детям не дарят подарки. Люди в этот день постятся, а после полуночи устраивают большой банкет.

В Нидерландах дети перед Днем святого Николая чистят обувь и расставляют ее перед камином или дверью. Есть те, что кладут немного сена для помощника Николая – Америго. Среди подарков, которые получают дети в этот день, есть сливочные леденцы, шоколад и свинки из марципана.

Подарки на День святого Николая / Фото Pixabay

Во Францию и Италию Николай приходит 6 декабря. Французским детям дедушки, бабушки и родители за неделю до праздника рассказывают истории и легенды, связанные со святым. А вот в Италии день святого Николая популярен среди незамужних женщин. Однако в некоторых провинциях дети все же получают подарки.

В Германии дети перед праздником развешивают повсюду носки или ботиночки, чтобы Николай положил туда подарки. Тот, кто целый год плохо себя вел, к утру получает резку, вместо игрушек и сладостей.