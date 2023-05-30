Уже не 19 декабря: когда отметим День Святого Николая в 2023 году

День Святого Николая является религиозным праздником, который отмечается в православных и католических церквях в разных странах. Раньше это было 19 декабря. Изменится ли дата празднования Николая в 2023 году – читайте дальше.

Це свято присвячене пам'яті святителя Миколи Чудотворця, єпископа мирлікійського, який жив у IV столітті. Він був відомим благодійником, який допомагав усім бідним і нужденним. Особливо це свято люблять діти, яким Микола приносить подарунки. А чи зміниться дата святкування Миколи у 2023 році - підкаже 24 Канал .

Дивіться також Водохреща 19 січня більше не буде: коли святкуватимемо Йордан у 2024 році

Коли Миколи у 2023 році

З 1 вересня православна церква України переходить на новий релігійний календар. Відповідно, і змінюються дати святкування різних християнських свят.

Відтепер православні християни відзначатимуть День Святого Миколая не 19 грудня, як ми звикли, а 6 грудня разом із католиками.

До речі, дата Різдва також буде іншою вже з 2024 року. Тепер народження Ісуса Христа святкуватимемо не 7 січня, а 25 грудня , разом з іншими європейськими країнами. Тому церковну службу на 7 січня не проводитимуть.

Історія Дня Святого Миколая

Історія Дня Святого Миколая походить із життя та діяльності Миколи Чудотворця. Він став єпископом Миру і прославився своїми благодійними вчинками та чудесами.

Згідно з легендою, святий Миколай був відомий тим, що допомагав бідним . Він рятував дітей від небезпеки, надавав матеріальну підтримку, вирішував суперечки. Чудеса, пов'язані зі святим Миколаєм, поширювалися у всьому світі.



Миколай-чудотворець / Фото Україна Неймовірна

У це свято віруючі вшановують пам'ять святителя Миколая та відзначають його благочестя, щедрість та доброту.

У різних країнах світу, включаючи Україну, День Святого Миколая став також народним святом , пов'язаним із подарунками для дітей та здійсненням бажань. Це свято стало символом радості, щедрості та добра.