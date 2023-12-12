С Днем Сухопутных войск Украины: самые искренние поздравления в картинках

Сухопутные войска считаются одним из крупнейших подразделений, входящих в состав Вооруженных сил. Сегодня 12 декабря отмечается их профессиональный праздник – День Сухопутных войск Украины.

Праздник ввел второй президент Украины Леонид Кучма в 1997 году "за значительный вклад Сухопутных войск в обороноспособность страны". С тех пор профессиональный праздник этих военных выпадает на 12 декабря. Что еще известно о празднике, а также подборку красивых картинок – подготовил 24 Канал.

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День Сухопутных войск Украины: история праздника

Украинская армия появилась в 1991 году, после провозглашения независимости государства. В 1996 году Сухопутные войска вошли в состав Вооруженных Сил Украины. Сейчас они являются наиболее численным подразделением.

В сухопутные войска входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, высокомобильные десантные войска и войска спецназначения.

Руководство СВ делится по 5 регионам. Речь идет о "Западе", "Востоке", "Юге", "Севере", "Крыме". Хотя каждое подразделение сухопутных войск имеет отдельный профессиональный праздник, Главнокомандующий ВСУ ввел еще один праздник для того, чтобы отметить военных.

Сухопутные войска – настоящая гордость Украины. Они задействованы в территориальной обороне государства, проведении разведки, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также они участвуют в миротворческих миссиях ООН. В настоящее время военные защищают Украину по всей линии фронта от российских захватчиков и отдают свои жизни. Давайте помнить и помогать Сухопутным войскам.

День Сухопутных войск Украины: картинки-поздравления



День Сухопутных войск Украины 2023 / Фото "Апостроф"



День Сухопутных войск Украины 2023 года / Фото KP.UA



Поздравление с Днем Сухопутных войск Украины / Фото "Апостроф"



Поздравление с Днем Сухопутных войск Украины / Фото "Армия.информ"



День Сухопутных войск Украины 2023 / Фото ЖМР



День Сухопутных войск Украины 2023 года / Фото Ua.portal.com



Поздравление с Днем Сухопутных войск Украины / Фото Art.shop



Поздравление с Днем Сухопутных войск Украины / Фото "Апостроф"