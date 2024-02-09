С Международным днем стоматолога: подборка смешных и оригинальных поздравлений в картинках
Сегодня отмечается ежегодный профессиональный праздник – Международный день стоматолога. По традиции, 9 февраля чтят память Святой Аполлонии. Она искренне исповедовала христианскую веру, из-за чего подверглась пыткам.
В частности, женщине вырывали зубы и угрожали сжечь заживо. Однако Аполлония сама бросилась в огонь и умерла. Поэтому в этот день люди молятся святой мученице и просят, чтобы она помогла избавиться от зубной боли.
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По случаю Международного дня стоматолога 24 Канал собрал подборку красивых открыток. Поздравляем всех зубных врачей с профессиональным праздником. Спасибо, что дарите красивые и здоровые улыбки. Желаем вам только хороших клиентов!
Международный день стоматолога: картинки-поздравления