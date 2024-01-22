105 годовщина Дня Соборности Украины: история события, которое объединило украинцев

105 лет назад на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Поэтому с 1999 22 января Украина ежегодно отмечает День Соборности.

Именно 22 января 1919 украинские земли стали одним государством. Однако за самостоятельность и независимость украинцам приходится бороться до сих пор. Ведь уже 10 лет идет российско-украинская война, которая началась на востоке Украины, а в 2022 году охватила все государство.

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День Соборности Украины: история праздника

22 января украинцы вспоминают два события. В частности, в 1918 году IV Универсал Украинского Центрального Совета провозгласил независимость Украинской Народной Республики. А уже в 1919 году, согласно Универсалу Директории Украинской Народной Республики, УНР и ЗУНР стали одним государством. В частности, документ состоял из следующих пунктов:

Провозглашение самостоятельности Украинской Народной Республики.

Поручение Совету Народных министров заключить мир с Центральными государствами;

Оглашение оборонительной войны с большевистской Россией;

Декларирование основ внутреннего социально-экономического строительства и определение мер по прекращению войны с Центральными государствами.

Западно-Украинскую Народную Республику провозгласили после Ноябрьского чина, который состоялся 1 ноября 1918 во Львове. Переговоры об объединении Приднестровской и Приднепровской Украины проводил Павел Скоропадский с галицкой делегацией.

Впоследствии переговоры начали вести представители Директории, которая тогда правила в Украине. 1 декабря 1918 был подписан Предвступительный договор, который провозглашал объединение УНР и ЗУНР. Его ратифицировал Украинский национальный совет ЗУНР 3 января 1919 года в Станиславове (так когда-то назывался современный Ивано-Франковск).

22 января 1919 в Киеве на Софийской площади был провозглашен Универсал Директории Украинской Народной Республики о соединении с Западно-Украинской Народной Республикой. Это событие произошло на торжественном собрании. На следующий день документ утвердил Трудовой конгресс Украины.

Живая цепь Соборности

По традиции, 22 января украинцы объединяются в живую цепь, которой символизируют свою сплоченность. Впервые акция "Живая цепь" прошла в 1990 году. Тогда миллионы людей взялись за руки, чтобы показать свое единство, соборность и независимость. Живая цепь началась в Ивано-Франковске, протянулась до Стрыя, Львова, Тернополя, Ровно и Житомира, а закончилась в Киеве.

Живая цепь 1990 года / Фото "Укринформ"

Живая цепь 1990 года / Фото "Радио Свобода", архив Любомира Крисы

Живая цепь 1990 года / Фото "Укринформ"