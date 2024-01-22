С Днем Соборности, Украина: подборка патриотических картинок и открыток по случаю праздника

Каждый год 22 января отмечается важный для Украины праздник – День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Официально праздник был введен в 1999 году, а соответствующий указ издал президент Украины Леонид Кучма. Однако 30 декабря 2011 года Виктор Янукович отменил День Соборности Украины, а установил День Соборности и Свободы Украины.

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Уже в 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко вернул День Соборности Украины. Поэтому по случаю праздника 24 Канал публикует подборку поздравлений в картинках. Украинцы, искренне поздравляем вас. Давайте помнить, что наша сила – в единстве!

День Соборности Украины: поздравления в картинках

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото ТСН

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото "Люкс ФМ"

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото "Люкс ФМ"

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото Telegraf

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото Amazing Ukraine

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото Amazing Ukraine

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото "1+1"

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото klike.net

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото Eva Blog

Поздравляем с Днем Соборности Украины / Фото УНИАН