День шахтера был начат в Украине в 1993 году, передает 24 Канал. Его отмечают уже 30 лет в последнее воскресенье августа.

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Шахтеры добывают уголь, никель, медно-цинковые руды, золото и алмазы. Эта профессия требует незаурядного терпения, отваги и стойкости духа.

История праздника

День шахтера впервые был отмечен в 1935 году в связи с тем, что в ночь с 30 на 31 августа шахтер Алексей Стаханов установил рекорд. Человек за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля (это 14 норм).

Праздник в Украине был установлен в последнее воскресенье августа в поддержку работников угольной промышленности в 1993 году.

Для многих городов Донбасса это было главным праздником и раньше отмечался концертами под открытым небом и гуляниями.

Интересные факты о шахтерах

О шахтерах известно со времен Древней Греции. В святилищах Посейдона были найдены глиняные таблички с изображением шахтера, добывающего глину.

В 19 – 20 веках шахтеры могли брали с собой на работу канареек – эти птички чувствуют метан и угарный газ в воздухе, поэтому они умолкают при их присутствии. Поэтому, пока птицы чирикали, шахтерам можно было работать.

В некоторых шахтах выделена специальная должность для человека, проверяющего карманы шахтеров. Работникам запрещено спускаться под землю с табаком, зажигалками или спичками.

В 1935 г. Международная организация труда приняла постановление о запрете найма на работу под землей женщин и подростков. Однако женщины нередко привлекались к работам в украинских шахтах во время второй мировой войны, когда мужчин не хватало.

Многие шахтеры Донбасса, в том числе Мария Гришутина, Полина Фалько и Нина Кузьменко, могли перевыполнять нормативы добычи угля на 200 – 300%. Во время войны и послевоенного времени работали в УССР в шахтах около 200 тысяч женщин.

Глубокими шахтами Украины являются "Шахтерская Глубокая" в Шахтерске (глубина 1446 метров) и "Прогресс" в Чистякове (глубина 1340 метров). В то же время, самые глубокие шахты в мире расположены в Южно-Африканской Республике и достигают глубины более 4,5 километров.

Поздравление с Днем шахтера

В День шахтера не забудьте поздравить с профессиональным праздником близких и знакомых работников этой профессии.

Ниже читайте приветствие в прозе:

Поздравляю с днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отличного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желаемого. Добра вам и удачи!

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С днем шахтера! Желаю крепкого здоровья, нравственных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтерский труд оценивается по достоинству, пусть твое старание и упорство всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучных рабочих смен, удачи в жизни и счастья в семье!

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Поздравляю с профессиональным праздником – с днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не оставляли, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

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Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня день шахтера. Желаем вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, воплощения всех планов.

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Поздравляем с днем шахтера. Спокойных вам трудовых будней, надежных сослуживцев, терпения, отваги, крепкого здоровья и невероятной удачи. Пусть Ангел-Хранитель находится рядом каждую минуту.

Поздравления в картинках:



Поздравление с Днем шахтера-2023 / Фото УНИАН



Поздравление с Днем шахтера-2023 / Фото УНИАН



Поздравление с Днем шахтера-2023 / Фото УНИАН



Поздравление с Днем шахтера-2023 / Фото из соцсетей



Поздравление с Днем шахтера-2023 / Фото из соцсетей



Поздравление с Днем шахтера-2023 / Фото из соцсетей