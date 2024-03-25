День СБУ 2024: красивые картинки-поздравления с профессиональным праздником

25 марта ежегодно отмечается День Службы Безопасности Украины. С 1992 года мужественные мужчины и женщины Украины стоят на страже нашего спокойствия. После начала полномасштабного вторжения этот праздник приобрел новое значение, потому что работники СБУ делают все возможное, чтобы мы могли продолжать жить дальше.

Если у вас есть знакомый работник Службы Безопасности, то поздравьте его сегодня с профессиональным праздником. Не забудьте пожелать еще большей смелости, мужества, целеустремленности, карьерного роста и самого главного – жажды победы в этой кровавой войне. 24 канал предлагает вам подборку красноречивых картинок-поздравлений, которые надо отправить работникам СБУ чтобы показать наше искреннее уважение, благодарность и гордость за то, что они для нас делают.

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Что известно о Дне СБУ

День Службы Безопасности Украины – профессиональный праздник Украины.

Именно 25 марта в 1992 году Верховная Рада приняла закон "О Службе Безопасности Украины".

В 2001 году праздник был официально установлен по Указу Президента Украины Леонида Кучмы "...учитывая заслуги Службы Безопасности Украины по защите государственного суверенитета Украины".

Картинки-поздравления с Днем СБУ



Поздравления с Днем СБУ 2024 / Фото "Новый канал"



Картинка-поздравление с Днем СБУ / Фото "Новый канал"



День СБУ 2024 – поздравления / Фото "Новый канал"



Картинки-поздравления на День СБУ 2024 / Фото "ТСН"



Поздравления с Днем Службы Безопасности Украины / Фото из открытых источников



День СБУ 2024 / Фото "ТСН"



Картинки-поздравления ко Дню СБУ / Фото "ТСН"



Искренние поздравления ко Дню Службы Безопасности Украины / Фото "Апостроф"