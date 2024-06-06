Как правильно поздравлять с днем рождения: языковед дал четкий ответ
Источник:"Сніданок з 1+1"
Иногда детей еще в школе учат, что фразу "С Днем рождения" надо писать с большой буквы. Однако сейчас все чаще встречается вариант, где есть маленькая буква. К примеру, на открытках, которые продаются в магазинах, или в интернете.
Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает, что с большой буквы пишут названия исторических событий, праздников и знаменательных дат. Он объясняет, что день рождения не входит в приведенный список.
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Как правильно писать "С днем рождения"
Александр Авраменко рассказывает, что "день рождения" нужно писать с маленькой буквы, однако даже здесь есть исключения. Большую букву можно использовать, если очень уважаете и цените именинника, поэтому хотите так выразить ему свое уважение. Языковед отмечает, что это такой стилистический способ. Мужчина делится, что и сам поздравляет близких людей с большой буквы.
Почему нельзя поздравлять с днем рождения быстрее
- Еще от наших предков передалась примета, что именинников не стоит поздравлять заранее. Так вы случайно можете навлечь в жизнь проблемы.
- Считается – если поздравить с днем рождения заранее, то человека ждут неприятности и даже трагические события. В частности, может ухудшиться состояние здоровья или не осуществиться заветная мечта.
- Чтобы избежать негативных последствий, нужно сделать пирог с гречкой и яйцом и разломать его над головой человека, который празднует день рождения. Далее его нужно поставить где-то на перекрестке.