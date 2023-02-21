С каждым годом на планете остается меньше языков. Это связано с исчезновением носителей языка и утратой культуры определенного народа. Поэтому Международный день родного языка является прекрасным поводом вспомнить богатство и особенности своего языка, пишет 24 Канал.

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История Международного дня родного языка

Это праздник, посвященный родному языку и имеющий особую историю. Его основание связано с произошедшим 21 февраля 1952 года в Бангладеше (Восточный Пакистан).



История Международного дня родного языка / Фото Pinterest

В этот день расстреляли местных протестующих из-за их желания сохранить родной язык. Поскольку власти страны признали урду как единственный государственный язык. Однако урду в то время говорили только три процента населения.

Большинство жителей Восточного Пакистана использовались на бенгальском языке. Таким образом, протестующие погибли, защищая родной язык. С 1971 года, когда Восточный Пакистан стал независимым государством, в этот день вспоминают убитых протестующих, ставших народными мучениками.

По случаю произошедшего в Бангладеше события ЮНЕСКО утвердил 21 февраля Международным днем родного языка. Праздник начал отмечать в 2000 году.

Интересные факты об украинском языке, которые вы могли не знать

История борьбы украинского народа за родной язык также нелегкая и кровавая. Однако родной язык для нас тем, что согревает душу и сердце.



Международный день родного языка: интересные факты об украинском языке / Фото Pinterest

Язык – воплощение мысли. Чем богаче мнение, тем богаче язык. Любим ее, изучаем ее, развиваем ее! Боремся за красоту речи, за правильность речи, за доступность речи, за богатство речи…

– Максим Рыльский.

Предлагаем узнать больше об особенностях украинского языка в интересных фактах :

Украинский язык – единственный среди славянских языков, который сохранил звательный падеж. Поэтому у нас есть целых семь падежей.

Особенностью украинского языка является наличие большого количества уменьшительно-ласкательных форм.

Самое длинное слово имеет тридцать букв. Оно означает химикат для борьбы с вредителями: дихлордифенилтрихлорметилметан.

Наибольшее количество слов в нашем языке начинается на букву "п", а наименьшее – на букву "ф".

Черты украинского языка есть еще в письменных памятниках XIV – XV века.

Украинский язык запрещали около 134 раз.

Автор: Ольга Бомко