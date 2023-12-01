День работников прокуратуры: красивые поздравления в картинках по случаю праздника
Каждый год 1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Это профессиональный праздник людей, работающих в силовых ведомствах.
Праздник утвердил второй президент Украины Леонид Кучма 2 ноября 2000 года. А в 1991 году Верховная Рада приняла Закон "О прокуратуре". В нем указаны полномочия государственного органа, пишет 24 Канал.
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Традиционно 1 декабря руководство страны поздравляет работников прокуратуры с их профессиональным праздником, а также вручает лучшим сотрудникам награды, звания, премии и грамоты.
Редакция 24 Канала поздравляет с профессиональным праздником работников прокуратуры и желает много достижений. Спасибо за защиту прав людей. Также мы собрали подборку поздравлений в картинках по случаю праздника.
День работников прокуратуры: поздравления в картинках