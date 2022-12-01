День работников прокуратуры 2022: красивые картинки, поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 1 декабря в Украине отмечают День работников прокуратуры. На людей, работающих в этой сфере, возложена большая ответственность по защите прав человека. Их важнейшая функция — это сформировать правовое государство, в котором будут все равны перед законом.

Профессиональный праздник работников прокуратуры был установлен 2 ноября 2000 года указом тогдашнего президента. Дата праздника была выбрана не случайно, ведь именно в этот день, в 1991 году, Верховная Рада приняла закон Украины "О прокуратуре". Поэтому мы сделали подборку картинок и теплых слов в прозе и стихах, чтобы вы могли поздравить своих родных, друзей или знакомых с их праздником, пишет 24 канал.

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Картинки-поздравления с Днем работников прокуратуры

День работников прокуратуры 2022 – картинки-поздравления / Фото "УНИАН"

Картинки-поздравления с Днем работников прокуратуры / Фото "УНИАН"

Поздравление с Днем работников прокуратуры в картинках / Фото "Главред"

День работников прокуратуры - картинки-поздравления / Фото "Телеграф"

Хорошие картинки-поздравления с Днем работников прокуратуры / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем работников прокуратуры – красивые открытки / Фото "Телеграф"

День работников прокуратуры в Украине – поздравление в картинках / Фото из открытых источников

День работников прокуратуры – поздравление в стихах

Нет серьезнее структуры,

И не пытайся найти.

Служащих прокуратуры

Сейчас будем поздравить.

Пожелаем вам успехов,

Не боятся никого

И стоят всегда на страже

Только долга своего.

Достижения всех целей

И всегда успешных дел,

Нашкодить, чтобы не смогли вам

Даже то, кто вдруг хотел.

***

Украинских прокуроров

Поздравляем мы сейчас,

В это праздник только счастья

Пожелать хотим для вас!

Пусть дела идут все гладко,

Вам желаем не болеть,

На работе очень сложной

Никогда не вставать!

***

Всех, кому прокуратура,

Сменила дом родной,

Вот души я поздравляю

С вашим славным нынче днем.

Крепкого вам всем здоровья,

Сил и выдержки стальной,

Пусть закон поможет закон

Победит в борьбе большой.

***

Пускай прокуратура Украины

Работает успешно и стабильно!

Пускай вам покоряются вершины

И будет пусть всегда и все посильно!

Фемиде подчиняться вечно надо,

Ведь только в справедливости есть сила!

Желаю, чтоб отличная зарплата

Вам радость каждый месяц приносила!

Поздравление с Днем работников прокуратуры Украины / Фото Canva

Поздравления в прозе с Днем работников прокуратуры

Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины и хочу пожелать сплошного везения и нрава по любому делу, верной информации и стопроцентной уверенности в работе, хорошем настроении и большой мечте для жизни.

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Ты стоишь на страже интересов законов страны и следишь за тем, чтобы все было справедливо и честно. В твой профессиональный праздник День работников прокуратуры Украины хочу пожелать, чтобы ты всегда был справедлив, мудр, честен в первую очередь перед собой и, конечно, простого человеческого счастья и здоровья. Будь счастлив, любим и мудр!

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Поздравляю с Днем прокуратуры от души и сердца! Желаю упорства, энтузиазма, бодрости, счастья, радости, личных побед и непрерывного движения вперед. Пусть каждый день будет на радость, а справедливость торжествует! С праздником!

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День работников прокуратуры – это праздник достойных, справедливых, мудрых и очень важных для нашей страны людей. Поздравляю с профессиональным праздником и хочу выразить уважение вашим лучшим качествам. Желаю сил и сил, достойных коллег и интересных целей в работе и жизни. Но самое главное – простого человеческого счастья!

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Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины! Желаю всегда оставаться мощным щитом истины в любом вопросе, а также невозмутимым и непоколебимым профессионалом любых попавших в твои руки дел. Удачи в работе и хороших результатов, благополучия в жизни и избыточных надежд!