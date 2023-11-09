С днем работников культуры: искренние поздравления в картинках и стихах

Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.

Традиционно в этот праздничный день поздравляют всех работников культуры. Так что 24 Канал собрал подборку хороших поздравлений, которые вы можете отправить своим коллегам или родным.

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История праздника

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства начали отмечать 23 марта 2000 года. Эта дата была установлена в марте 2000 г. Указом Президента. Однако, в 2013 году, при Викторе Януковиче, внесли определенные изменения и перенесли праздник на 9 ноября.

День работников культуры и любителей народного искусства: поздравления в картинках

День работников культуры и любителей народного искусства / Фото depo.ua

День работников культуры и любителей народного искусства / Фото "РадиоТрек"

День работников культуры и любителей народного искусства / Фото lviv.media

День работников культуры и любителей народного искусства / Фото depo.ua

День работников культуры и любителей народного искусства: поздравления в стихах

Работники культуры люди особые,

Ибо души их нежны и уязвимы.

Бывает слезинка случайно блеснет,

Ибо кто-то его задевает нечаянно.

Напряженность дает о себе знать,

Ибо в их жизни все наоборот –

Когда вся страна что-то празднует,

Тогда культработник работает,

Когда ночью все ложатся спать,

Культработник начнет стихи писать…

Так, вся жизнь у них праздник.

Пусть и зарабатывают немного,

И радость им! Потому что ко всему привык

Веселый говорун – культработник!

***

Культуру в массы проводить

Нелегкая задача,

Но легкого и нет пути,

Всем тяжело, не иначе.

Поздравлю с праздником всех вас,

Работников культуры,

С большой радостью сейчас,

Пусть разум торжествует!

***

Культура никогда не попадет в упадок,

Пока вы наводите в ней порядок!

И душу вкладываете в профессию свою,

Культуру, если честно, я сама люблю!

Я увлекаюсь искренне искусством,

Несет в мир любовь и красоту!

Считаю я сказать вам очень нужное,

Прекрасно будет все пусть наяву!

Желаю жить прекрасно в полной мере,

И покорить любую высоту!