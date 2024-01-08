8 января – какой сегодня праздник: почему нельзя выходить из дома после заката
8 января в христианском мире считается Днем памяти преподобного Георгия Хозевита. Этот день сопровождается определенными приметами и запретами.
Наши предки верили, что соблюдение определенных ограничений в дни святых поможет отпугнуть от себя беду. К тому же в древности существовало немало интересных примет. 24 знает больше.
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Святой Георгий Хозевит родом с острова Кипр. Когда его родители умерли, он решил перебраться в Палестину. Там мужчина посещал религиозные места и поклонялся им. В этой стране он стал членом монастырской Хозевитской общины. Она была расположена между Иорданом и Иерусалимом. Впоследствии мужчина возглавил этот монастырь.
Преподобный Георгий послужил примером другим в соблюдении поста и других религиозных запретов. Его не стало в седьмом веке.
- Именины 8 января отмечают Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.
Приметы на 8 января
- Если вы заметили в этот день ветер с юга – это значит, что летом будут грозы.
- Звездное небо и яркий месяц 8 января свидетельствуют о морозах в ближайшее время.
- Заметили собаку, который заворачивается в клубок – будет холодно.
- Потеют окна в квартире – ждите оттепели.
Что нельзя делать
- Запрещено пить много алкоголя, а также переедать.
- Наши предки верили, что после заката на улицу лучше не выходить.
- Не советуют в этот день идти в лес, в горы или на реку. Ибо считалось, что природа 8 января непредсказуема.
- Сегодня не рекомендуется целый день лениться. Надо что-то сделать полезное.
День в Украине и мире
8 января в мире отмечают День вращения Земли. Его ввели в честь открытия одного научного факта. Речь идет о том, что физик Жан Фуко в 1851 году установил, что Земля вращается вокруг Солнца. Примером послужил большой маятник, который физик закрепил на куполе Пантеона в Париже. К нему прицепили проволоку из стали, благодаря которой маятник мог двигаться в любую сторону.
В древности сегодня праздновали День повитух. В те времена женщины рожали новорожденных дома. Тогда в этом участвовали повивальные бабки, а сейчас это профессия акушеров. Стать повитухой было сложно в те времена. Такие женщины должны были иметь своих детей и хорошую репутацию. Они помогали рожать в каждом городе и деревне.