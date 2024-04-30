С Днем пограничника Украины: подборка фантастических поздравлений в прозе, стихах и картинках

Ежегодно 30 апреля отмечается День пограничника Украины. Ранее, в Советском Союзе, праздник приходился на 29 мая. В 1992 году, согласно указу президента, его начали праздновать 4 ноября. Уже в 2018 году выбрали дату 30 апреля, ведь именно тогда создали Государственную пограничную службу Украины.

В наше время украинские пограничники мужественно и храбро противостоят извечному врагу – России. С 2014 года они защищают границы Украины и не дают захватчикам продвигаться вперед.

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По случаю профессионального праздника LifeStyle 24 подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Дорогие пограничники, искренне поздравляем вас!

День пограничника: поздравления в стихах и картинках

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Бути на сторожі України –

Завжди складна і почесна робота.

Вам спасибі всі ми говоримо,

За відвагу, мужність, турботу.

С праздником, пограничники / Фото Telegraf

***

На кордонах, на заставах,

На далеких рубежах

Ваша важка праця, хлопці,

Охороняє нас весь час.



І в спеку, і в дощ, і в холод

Ви несете дозор свій

Ми бажаємо вам відваги

У вашій службі непростій!

З Днем прикордонника вас!

***

З Днем прикордонника привітаю

І тобі побажаю

Удачі, сил п'ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

***

У День прикордонника України

Привітати щиро маю

Всіх, хто кордон охороняє,

Ворогів до нас не пускає.

Нехай здоров’я багато буде,

І ваш будинок печаль забуде.

Нехай щастя оточує вас,

Усмішка буде увесь час!

С праздником, пограничники / Фото Telegraf

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Вітаємо героїв відважних,

Що рубежі країни бережуть!

Ваша служба для всіх дуже важлива,

За неї вам – величезний салют!

День пограничника: поздравления в прозе и картинках

Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны Украине. Большое спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!

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Уважаемые пограничники, от всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует веру в справедливость и готовность к чрезвычайным испытаниям. Желаю сил, мужества и отваги в работе на благо нашего государства.

С праздником, пограничники / Фото art-shop.com.ua

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю продвижения по службе, безопасной работы, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие! Спасибо за защиту нашей границы!

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Поздравляю вас, защитники границ, с праздником пограничника! Ваш труд – нелегкий, но очень важный для обеспечения национальной безопасности. Желаю успехов в выполнении обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в трудных ситуациях. Вы – герои нашего времени! Слава Украине!

С праздником, пограничники / Фото "Апостроф"

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Поздравляю тебя, друг, с Днем пограничника. Уверен, что ты вместе с коллегами всегда будешь образцом достоинства и чести, преданности своему народу и долгу. Успехов вам на этом благородном пути.