Что обязательно нужно сделать сегодня, в День Петра и Павла: важный список дел

29 июня украинцы отмечают большой праздник – День святых апостолов Петра и Павла. В это время наши предки соблюдали определенные традиции, чтобы привлечь в дом благополучие и мир.

Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал.

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День Петра и Павла 2026: традиции праздника

В День святых апостолов Петра и Павла стоит проснуться пораньше или хотя бы выйти на прогулку до обеда, чтобы воочию увидеть, как сияет солнце. Наши предки верили, что в этот день небесное светило переливается разными цветами, даря каждому, кто это увидит, крепкое здоровье и удачу на весь год.

Также 29 июня обязательно стоит навестить родителей или близких родственников. В день Петра и Павла принято собираться за большим семейным столом, ведь строгий пост уже закончился. Главным блюдом дня должны стать традиционные мандрики – особые творожные пончики или пирожки. Ими следует угостить соседей или просто тех, кто нуждается в помощи.

Кроме того, в этот важный религиозный праздник нужно отпустить старые обиды. Так, если вы давно планировали с кем-то помириться или попросить прощения, сделайте это прямо сейчас.

Вечером же отложите все домашние дела, отдохните от уборки или работы на огороде и просто насладитесь летним теплом в кругу тех, кого любите.

Апостолы Петр и Павел / Фото Pinterest

Отметим, что наша редакция уже публиковала красивые поздравления с Днём Петра и Павла в картинках и открытках.